Récord de Emtusa en la Noche de los Fuegos

Los autobuses de Emtusa transportaron a 718.462 viajeros entre el 8 y el 17 de agosto, periodo de Semana Grande –un 4,4 % más que en el mismo ciclo de 2024–, y la empresa municipal dio servicio a 90.000 personas la Noche de los Fuegos, "batiendo el récord absoluto en la serie histórica para un día determinado". En Semana Grande, las líneas con mayor demanda fueron las 1, 12, 10, 15 y 4.

Por otro lado, Emtusa retomó el lunes el servicio de buses especiales al estadio de El Molinón con motivo del inicio de la temporada. En total, once autobuses llevaron a 2.253 personas, lo que representa un 9 % de la asistencia total. Son datos referidos únicamente a los servicios especiales y no tienen en cuenta el aumento de demanda en las líneas regulares que circulan por esa zona.