Así fue la reintroducción al mar de dos tortugas bobas en Gijón: "Es un día emocionante"

Las dos tortugas bobas que fueron rescatadas hace un año en la playa del Arbeyal y en Llanes han sido reintroducidas al mar Cantábrico por el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA) durante la mañana de este miércoles. Las tortugas “cinco” y “seis”, como así fueron denominadas, volvieron a la mar tras unos meses bajo los cuidados intensivos del CRAMA, con sede en el Bioparc Acuario de Gijón, tal y como explicó Laura Marcos, veterinaria del centro. “Es un día bastante emocionante para todos, porque después de un año de tratamientos podemos devolverlas al mar. Es sin duda lo más bonito de este trabajo”. Marcos también destacó una de las principales causas de estos casos, señalando el problema de los residuos que afectan a la fauna marina: “Llegaron en muy mal estado, muy delgadas. En las primeras heces siempre vemos microplásticos, lo que habla del estado de nuestros mares”.

Además, el Bioparc ha querido celebrar esta buena noticia con un taller educativo dirigido a los más pequeños, en el que elaboraron un mural con los deseos que dedicaron a las tortugas a través de dibujos o mensajes. La responsable de educación del Bioparc, Brezo del Riego, también mencionó una segunda actividad: una sesión informativa sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo en caso de encontrarse a una tortuga varada o en mal estado, todo adaptado para los niños.

La suelta de dos tortugas bobas en Gijón, en imágenes /

Los animales fueron encontrados por el equipo de salvamento, que avisó de inmediato al Acuario para su rescate, tal y como aseguró Flor Palacio, responsable de salvamento de las playas de Gijón, quien quiso destacar la formación específica que reciben gracias al Bioparc para saber actuar en estos casos.

El momento finalmente llegó, ambas tortugas fueron llevadas a un barco de la Guardia Civil una a una, en todo momento acompañadas del equipo del CRAMA, junto a los niños del campus del Acuario de Gijón, quienes no podían contener su emoción al verlas, por fin, regresando a su hábitat natural. El barco navegó unas doce millas hacía la altura del Cabo Peñas, donde ya en aguas abiertas fueron liberadas.