Sara Lolo será la pregonera del Club Natación Santa Olaya

El Santa Olaya lo tiene ya todo listo para la celebración de sus fiestas. Las tradicionales celebraciones del conjunto de la zona oeste, que se celebrarán del cinco al ocho de septiembre, volverán un año más a ser un evento "acogedor" con un calendario que aunará actividades lúdicas, sociales y deportivas. "Hay muchas ganas de pasarlo bien. No había más margen para incluir más actividades", explicó ayer Gonzalo Méndez.

Así lo aseguró ayer el presidente del Oly que, por cierto, encara sus primeras fiestas en el cargo. El tema de los festejos no le es, por otro lado, desconocido ya que a lo largo de su anterior papel como vicepresidente se encargó precisamente de organizar las fiestas. El primer día del calendario, el 5 de septiembre, se dará el pistoletazo de salida con hinchables para niños y adultos. El pregón correrá a cargo de la excapitana del Telecable, Sara Lolo. Además, ese día habrá una actuación musical por parte del grupo "Eleven" en la cafetería.

El sábado llegará la "Holi Party", seguida de la proyección de películas de Harry Potter, una iniciativa propuesta por los más jóvenes del club de lectura. Mientras, el domingo comenzará con el maratón de "Pádel Solidario", a favor de la Asociación Sin Límites. "En el club procuramos organizar actividades inclusivas y diversas, porque aquí convive gente muy distinta y eso nos obliga a adaptarnos día a día", destacó Méndez, ayer en la presentación de las fiestas. El domingo, como novedad, habrá un bautismo de buceo, actividad que el club quiere relanzar.

Para el lunes queda la XXXV edición de la Subida a la Campa Torres, "una actividad emblemática para el club y para Gijón", concretó el dirigente, que incidió en que la de este año será muy emotiva por la pérdida de Dani Ordoñez, uno de sus promotores. El lunes será también la comida de los socios. Como antesala, el 30 de agosto se disputará la XXXI edición del Triatlón, "una prueba muy importante" y "espectacular", cerró Méndez.