La sede del Conseyu de la Mocedá de Xixón se reformará por 163.000 euros

La sede del Conseyu de la Moceda de Xixón (CMX), con sede en la avenida de Manuel Llaneza, se someterá a una importante reforma de sus instalaciones en una obra valorada en 163.717 euros y recién sacada a licitación. La actuación municipal se adjudicará en tres lotes separados para renovar las instalaciones de protección contra incendios, la instalación térmica y la eléctrica, tratándose todas ellas de redes ya muy antiguas y, en algunos casos, con renovaciones parciales realizadas hace años pero que no se han acreditado documentalmente. Las tres actuaciones tienen entre uno y tres meses de plazo.

En la justificación del proyecto, los técnicos señalan que el estado actual de las instalaciones es mejorable y que "ante la falta de documentación de las modificaciones realizadas" no queda muy clara cuál es la antigüedad de parte de la infraestructura. Las obras de este edificio se recepcionaron en 1998 y las instalaciones eléctricas y térmicas se entiende que han sido modificadas desde entonces, pero no cómo. Y se sabe, por ejemplo, que la sala de calderas no tiene detectores de fugas de gas, así que se ha optado por un renovación completa "de cara a la legalización" de unas instalaciones que hoy por hoy no podrían tener los sellos de calidad necesarios.

De estos tres lotes, el más costoso es el de la mejora de la instalación térmica, que se lleva 127.870 euros del presupuesto. Se estima para ella unos tres meses de plazo de obra. Un altillo sobre uno de los aseos se convertirá en la nueva sala de máquinas y las dos calderas del edificio serán sustituidas. Se instalará un nuevo sistema de ventilación –que es una de las principales carencias de la infraestructura actual– y de climatización.

El lote que afecta al sistema de protección contra incendios, por su parte, se valora en 20.585 euros y será una actuación más breve, de un mes. El local hoy tiene extintores y bocas de riego, pero "la red de suministro no garantiza los valores de caudal y presión reglamentarios". También dispone de un sistema de detección y alarma en caso de incendios, pero "presenta algunas deficiencias en detectores y pulsadores" y, por lo tanto, no hay garantía de que funcione correctamente. Se apuesta ahora por una "adecuación integral" de la infraestructura, con "una central algorítmica" en el hall y una red de detectores analógicos de humor en las distintas estancias, así como alarmas que emitirán en caso de emergencia señales luminosas y de sonido. Se desmontarán, por su parte, las bocas de riego, porque en un local tan pequeño no son necesarias. Se colocarán también nuevos extintores.

Por último, la tercera actuación, vinculada a la instalación eléctrica de baja tensión, implica una obra de también tres meses y una inversión de 15.261 euros. Se ha redactado como proyecto independiente y después de detectarse incongruencias cuando se elabora el plan de mejora térmica. Aprecian los técnicos que la información que se tenía sobre el sistema eléctrico del local "no concuerda con la realidad" y que hay varias "deficiencias" en los conductores, el cuadro principal y secundario y en los receptores de alumbrado normal y de emergencia. La actuación, sin embargo, se interpreta como una obra menor y de apoyo a la mejora térmica, que implicará levantar algunas instalaciones en desuso o que dejarán de ser necesarias. Los tres lotes en licitación aceptarán la recepción de ofertas hasta el día 9 de septiembre.