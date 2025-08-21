Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador

Sucedió en la madrugada del jueves en una conocida heladería del centro de Gijón. Sobre la hora de cierre del establecimiento, un hombre de 47 años se coló dentro del local, donde se encontraba una dependienta, dispuesto a llevarse la recaudación de ese día.

Con gestos agresivos y amenazando a la trabajadora, le exigió que abriera la caja registradora para llevarse el efectivo. La discusión se elevó de tono y ante la negativa de la mujer, el ladrón se lanzó a por ella, agarrándola del cuello y forcejeando con ella hasta lograr su objetivo: abrir la caja registradora.

Dentro solo había 170 euros de cambio que el atracador se llevó, dejando a la dependienta en el suelo. A las pocas horas, la víctima del atraco violento acudió a dependencias policiales para denunciar el hecho, estableciéndose de inmediato un dispositivo para dar con el paradero del varón y proceder a su detención.

A las pocas horas logró su identificación y, poco después, se le localizó en las inmediaciones de Sanz Crespo, procediendo una Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Gijón a su inmediata detención. Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia.