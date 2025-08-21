Cabueñes rebaja su espera quirúrgica a tres meses con su plan de choque

El Hospital Universitario de Cabueñes sigue mejorando sus listas de espera. Según el último balance de actividad, actualizado ayer mismo y referente al mes de julio, el complejo sanitario público cuenta con una demora media total de 92 días, el equivalente a tres meses. El dato supone una rebaja en esta media de diez días respecto al mes anterior y de un mes anterior y de alrededor de cinco semanas respecto a inicios de año. De acuerdo a los números de este mes, de hecho, Cabueñes cuenta con una demora media en quirófanos ligeramente inferior a la de Jove, el hospital concertado, que cerró el mes con una espera de 98 días, si bien este otro centro también está reduciendo sus propias listas de espera de manera paulatina. A nivel regional, la sanidad pública asturiana realizó en julio 4.124 operaciones programadas, "la mayor cifra para ese mes desde 2018", según señaló ayer el Principado.

En el caso concreto de Cabueñes, la gerencia, de acuerdo con el personal y los sindicatos, apuesta este verano por un sistema de organización diferente al que era habitual por estas fechas. El hospital optó por no cerrar plantas enteras este año, sino por decretar clausuras parciales, para contar con una mayor flexibilidad de cara a la ocupación de camas. Hay también más quirófanos operativos estas semanas y en general se está tratando de dar citas a más pacientes quirúrgicos de lo que sería normal en épocas estivales. Según han señalado los trabajadores, hasta ahora el plan parece estar funcionando y no está implicando una saturación del complejo ni del propio personal, que está disfrutando por turnos de sus vacaciones con normalidad.

Una mejora en toda la red

Toda la red sanitaria asturiana –y la nacional– salió de la pandemia con unas listas de espera disparadas por la cantidad de intervenciones que tuvieron que aplazarse durante más de año y medio. Llegados a ese punto, y ante la cantidad de intervenciones de urgencia que se tramitaban por pacientes que llevaban tiempo esperando por su consulta, el ritmo para agilizar esas listas ha sido más bien lento desde entonces. Cabueñes, sin embargo, está registrando una mejora ya notable en este 2025: los 92 días de espera media de un paciente quirúrgico este julio quedan lejos de los 131 días con los que se había cerrado la media de enero. Jove, por su parte, está registrando una mejoría más lenta, pero sus 98 días de demora media actual distan también de los 128 que tenía hace un año.

En Asturias, el balance de julio se cerró con una rebaja de 1.978 personas pendientes de operación si se compara con el mismo mes del año anterior. Destaca el Principado que "el número de personas que aguardan más de 180 días ha bajado un 12 por ciento" y que "la demora media se sitúa ahora en 83 días, cuatro menos que hace un año". La demora media para una primera consulta es de 88 días y quedan pendientes 1.320 pruebas menos que en el mes anterior.

