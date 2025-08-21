Una calle para la guardia civil gijonesa asesinada por ETA hace 25 años: "Estoy orgullosísima de mi hija"

Sallent de Gállego (Huesca) rinde homenaje a Irene Fernández y a su compañero, José Ángel de Jesús Encinas

El sobrino de José Ángel de Jesús, en brazos de Jesús Gericó, descubriendo la placa ante los familiares; en el recuadro, imagen de la agente gijonesa asesinada por ETA. | EP / RAMÓN COMET

Oriol López

Gijón

Un cuarto de siglo después del atentado de ETA que costó la vida a la guardia civil gijonesa Irene Fernández Perera, de 32 años, y a su compañero, el talaverano José Ángel de Jesús Encinas, de 22, Sallent de Gállego (Huesca) volvió ayer a pararse, pero, esta vez, para rendirles tributo y dedicarles una calle en la localidad. "Estoy orgullosísima de mi hija", afirmó la madre de la asturiana, Ángeles Perera, tras la ceremonia.

En primer término, Ángeles Perera, junto a María del Prado Encinas, José de Jesús y María del Prado de Jesús, ayer, durante el homenaje.

La conmemoración comenzó al mediodía con una misa a la que asistieron por familiares, vecinos y compañeros de los dos agentes asesinados. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Sallent, Jesús Gericó; el consejero de Presidencia, Hacienda e Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro; y el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, además de mandos de la Guardia Civil y representantes de distintas instituciones. Al término de la ceremonia, se descubrió la placa de la nueva calle de Irene y José Ángel, situada junto al cuartel del Instituto Armado, donde figuran sus nombres y fotografías; un cartel que se encargó de desvelar, desde los brazos del regidor, el sobrino del agente talaverano. Después, los asistentes se trasladaron a la plaza Valle de Tena, escenario del atentado, donde se depositaron flores y velas junto al memorial dedicado a los fallecidos.

Vista general del acto frente al lugar donde ocurrió el atentado.

Perera no ocultó la dureza de la jornada: "Por la mañana estaba fatal, estuve a punto de hundirme al bajar las flores", admitió, sobre un día con emociones a flor de piel; también las de José de Jesús, María del Prado Encinas y María del Prado de Jesús, padres y hermana, respectivamente, del compañero de Irene, la primera mujer de la Benemérita asesinada por el grupo terrorista.

Pese a llevar la cabeza alta por el legado de su hija, admitió que hoy pensó más que nunca en "por qué tuvo que ocurrir esto" a los dos jóvenes. "Hay que sacar fuerzas y seguir adelante", sentenció, antes de agradecer los abrazos recibidos, especialmente por muchos compañeros de servicio de la gijonesa, que "después de tanto tiempo se acuerdan de ella" y "siguen subiendo" a honrarla al pueblo oscense:"Dejó una gran huella".

El alcalde de la localidad señaló que "una calle con sus nombres conlleva dolor para sus familiares, pero también respeto y homenaje de los sallentinos para que no caigan en el olvido". Un recuerdo vivo, sostenido por el cariño de una madre asturiana y de una familia manchega, además del compromiso de un pueblo que conserva su huella.

