Cóctel solidario para un proyecto educativo en Ruanda

La finca ‘Villa María’ acogerá hoy a las 19.30 horas un cóctel solidario en favor de la escuela infantil "Inshuti", en Kibuye, Ruanda. Esta es la cuarta edición de este encuentro para recaudar fondos para el proyecto, nacido en 2016 y ubicado en el país africano, y donde la escolarización es el pilar fundamental, junto con la ayuda a madres adolescentes y mujeres de la zona.