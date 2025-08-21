La Compañía de Comedias vuelve con "Tres Sainetes"

El teatro Jovellanos acogió ayer la obra "Tres Sainetes", interpretada por la Compañía Asturiana de Comedias desde 1986. Esta representación, llena de humor, se divide en tres muestras clásicas del teatro popular asturiano: "Los Figos de San Miguel", "Pitición de Manu" y "La Declaración". En la imagen, un momento de la representación ayer en el teatro gijonés.