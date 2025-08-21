La Compañía de Comedias vuelve con "Tres Sainetes"
El teatro Jovellanos acogió ayer la obra "Tres Sainetes", interpretada por la Compañía Asturiana de Comedias desde 1986. Esta representación, llena de humor, se divide en tres muestras clásicas del teatro popular asturiano: "Los Figos de San Miguel", "Pitición de Manu" y "La Declaración". En la imagen, un momento de la representación ayer en el teatro gijonés.
- El arte de Juan Ortega ilumina Gijón en el petardo de Roca Rey en El Bibio
- Oliver Suárez, concejal y presidente de Divertia: 'La idea es mantener el Paseo Gastro y no descartamos sumar una tercera ubicación
- Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: 'Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene
- Dos jóvenes detenidos en Gijón tras una trifulca de madrugada en un pub del barrio de El Natahoyo
- Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'La feria taurina de Gijón este año es muy buena, diferente, en un tiempo de cambio
- Buen día de toros en El Bibio, con la plaza llena: 'De los del Norte, es el coso más serio
- La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente
- Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: 'La falta de profesionales está frenando el ritmo de la construcción en Asturias