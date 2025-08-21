Condenado a 8 años de cárcel por tratar de matar a un compañero del Albergue Covadonga, en Gijón

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el hombre condenado a ocho años de prisión por apuñalar a otro residente del Albergue Covadonga en junio de 2023. La sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, había condenado al varón como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. La defensa del encausado, diagnosticado primeramente de psicosis esquizofrénica paranoide y después de trastorno esquizotípico de la personalidad, solicitó la rebaja de la pena al considerar como atenuante esa anomalía psíquica, circunstancia que la Audiencia Provincial tildó como "atenuante analógica".

Lo ocurrido se remonta al 12 de junio de 2023, cuando el agresor, de 52 años en el momento de los hechos, atacó "con un cuchillo que sacó de la mochila, sorpresivamente, aprovechando su indefensión y sin mediar palabra" a la víctima, un vizcaíno de 57 años que se encontraba en el patio del Albergue. Sufrió cinco cuchilladas por las que tuvo que ingresar en el HUCA. Los implicados se conocían previamente. El juicio se celebró en dos sesiones. Una fue en septiembre del año pasado y la otra en diciembre, también de 2024. La víctima contó en la sala que el acusado dijo que "ya había hecho lo que tenía que hacer". Contó, entre otras cosas, que sacó el cuchillo, el cual dijo que llevaba "para hacerse bocadillos", para defenderse de un supuesto ataque previo.

El recurso en el TSJA

El TSJA desestimó la apelación por varios motivos. En primer lugar, señala que no le corresponde formar su "personal convicción" a partir de unas pruebas "que no presenció". También que se practicó "prueba de cargo suficiente" referida a los hechos constitutivos del delito. En ese sentido, subraya que la consideración como atenuante analógica "resulta acorde a los elementos de juicio disponibles en la causa".

La defensa del agresor había pedido valorar el incidente como un delito de lesiones agravadas o, en su defecto, de homicidio intentado. Apunta el TSJA que existió "animus necandi" –que puede traducirse como "intención de matar"– en la conducta del atacante. Al respecto, el Tribunal asevera que "no hubo ningún tipo de interacción entre el recurrente y la víctima, descartándose la pretendida provocación por parte de este". Agrega que la víctima "careció de mecanismo de reacción defensiva" ante las cuchilladas "asestadas en forma indiscriminada". Por otro lado, esgrime que la pena está "en niveles próximos al mínimo legal" e impone al recurrente las costas del recurso de apelación.

Tras el ataque, el procesado fue detenido por la Policía Nacional sin oponer ningún tipo de resistencia. Se entregó después de dejar el cuchillo cuando el portero del albergue le pidió que lo hiciera. En el juicio, el acusado dijo también que ya había rencillas previas. .

El ataque dejó secuelas en la víctima

