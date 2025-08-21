El Conseyu de la Mocedá de Xixón aplaude la reforma de su sede: "Era muy necesaria"

La sede del Conseyu de la Mocedá de Xixón (CMX), situada en la avenida de Manuel Llaneza, contará con una renovación y una importante reforma de sus instalaciones, una obra valorada en 163.717 euros, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. "Para nosotros, este proyecto de obras es muy buena noticia, y sobre todo el hecho de que se vayan a hacer pronto, porque son trabajos muy necesarios", aseguró Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de la Mocedá de Xixón, acerca del proyecto de reforma integral de la sede de la entidad que pretende emprender el Ayuntamiento.

El plan de remodelación estará dividido en tres lotes, renovando las instalaciones térmicas y eléctricas, y de protección contra incendios, y con plazos de actuación individual entre uno y tres meses. Los tres lotes en licitación aceptarán la recepción de ofertas hasta el día 9 de septiembre. "Llevamos muchos años sin una adecuación y es muy necesario para el trabajo que hacemos dentro", añadió Sabio, acerca del plan de actuación.

Los técnicos del proyecto señalaron en los documentos técnicos que el estado actual de las instalaciones es mejorable y al no tener toda la documentación de las modificaciones realizadas con el paso de los años, no se sabe exactamente cuál es la antigüedad de parte de la infraestructura. Se entiende que las últimas obras y modificaciones de este edificio tuvieron lugar en 1998, y en consecuencia, las instalaciones eléctricas y térmicas también son de esa época. Por otro lado, la sala de calderas no tiene detectores de fugas de gas y por lo tanto, se tendrá una renovación completa de cara a la legalización. Como está ahora, no puede tener los sellos de calidad necesario.

La calefacción, una prioridad para el Conseyu

"Lo que más prisa nos corre, de cara al invierno, es el sistema de calefacción, porque ya hemos pasado varios inviernos con mucho frío y el Conseyu de Mocedá lleva años en esta situación. Necesitamos esta renovación", incidió la presidenta del CMX.

Respecto al resto de las obras, el lote más costoso es el de la mejora de la instalación térmica, que se lleva 127.870 euros del presupuesto, y se estima para ello unos tres meses de plazo de obra. Además, se sustituirán las dos calderas, se instalará un nuevo sistema de ventilación y de climatización. El segundo lote afecta al sistema de protección contra incendios, valorado en 20.585 euros y cuenta con un plazo estimado de obras de un mes. Pese a que el local hoy tiene extintores y bocas de riego, la red de suministro no garantiza los valores de caudal y presión reglamentarios. Por lo tanto, se llevará a cabo una adecuación integral de la infraestructura. El último lote y el menos costoso, con una inversión de 15.261 euros y una duración de obras estimada de tres meses, será la instalación eléctrica de baja tensión.

Con estas mejoras, los jóvenes que forman parte del Conseyu de la Mocedá de Xixón esperan que su sede tenga una buena puesta a punto. Así lo explica Sabio que remarca que la actuación que quiere emprender el Ayuntamiento es "una buena noticia". No solo porque son necesarias, sino porque se ejecutarán pronto.