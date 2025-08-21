"Cuantayá" celebra su 18º cumpleaños en Contrueces

La asociación "Cuantayá" celebrará hoy una jornada festiva en el Parque de las Palmeras para celebrar su aniversario. Por la mañana, en horario de 10.00 a 14.00 horas se llevarán a cabo las jornadas deportivas, que culminarán con un "partido andarín" entre la selección Cuantayá y el Sporting. Por la tarde, en horario de 17.30 a 21.00 horas la fiesta de cumpleaños con numerosas actividades, con merienda y tarta de cumpleaños.