"Lo excluyente siempre es totalitario; estamos en el lado positivo de la historia"

María José Palma Borrego (Sevilla, 1956) es presidenta de la Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos (AICC), entidad que organiza, junto a la Sociedad Cultural Gesto, la IV Muestra de Cine Lésbico de Asturias, que se celebrará del 1 al 5 de septiembre en la Escuela de Comercio. Un ciclo que contará con dos estrenos en la región y que busca "visibilizar la cultura lesbiana", como afirma Palma, codirectora de la muestra.

Es la cuarta edición ya de la muestra en Gijón.

Y espero que la haya por mucho tiempo. La perspectiva es muy buena y confiamos en llenar todos los días, como viene siendo habitual. Al margen de varias inquietudes en la organización con algunas películas, el desarrollo y la programación han sido estupendos, con gente muy colaboradora.

¿Qué recepción hubo el año pasado por parte del público?

Estamos contentísimos porque hubo llenazos en la sala. Fue increíble también por la presencia de Céline Sciamma y la lectura de poemas de Patrizia Cavalli. La gente nos decía que se habían sentido muy bien en los debates, salía muy contenta. Hubo quienes se quedaron fuera de las proyecciones porque el aforo estaba completo.

Al inicio, el certamen duraba tres días. Ahora ya se ha establecido en cinco.

El primer año fueron tres porque lo preparamos todo en poco tiempo. Como hubo tanta gente y tan buena acogida decidimos pasarlo a cinco y quién sabe si podemos hacer en el futuro alguna otra actividad.

¿Qué objetivo persigue el ciclo?

Visibilizar toda una cultura lesbiana. En este caso nos centramos en el cine, pero también hacemos lecturas o presentaciones de libros. Hay muchos festivales LGTBIQ+ y nos dimos cuenta de que había una falta de representación de la cultura lesbiana, un mundo desconocido para muchos.

Prosiga.

La cultura lesbiana no solo deben conocerla mujeres y lesbianas, sino el público en general. Por eso esa idea de apertura total.

¿Por qué Gijón para impulsar esta muestra?

Era la ciudad ideal. Pensamos que Gijón tiene una gran tradición de cine, desde el Festival Internacional hasta otros festivales más pequeños. Y lo veíamos interesante porque había un vacío que la muestra intenta rellenar.

¿Cómo valora la programación de esta edición?

Se proyectará la película "Mädchen in Uniform", de 1931. O "Ammonite", de 2020. Queremos dejar ver que, tanto el pasado como el presente, las lesbianas han existido y existirán siempre. Buscamos películas antiguas y contemporáneas que traten temas que puedan ser conflictivos para el colectivo. El último día habrá una lectura de poemas de Safo, con música griega.

Habrá dos estrenos en Asturias.

En primer lugar "Lesvia", de Tzeli Hadjidimitriou, que se desarrolla en Lesbos. Y también el cortometraje "Arqueología del deseo lésbico". Quienes vengan verán algo bueno y novedoso y con varios premios.

¿Qué papel juega el cine para sensibilizar y concienciar sobre relaciones lésbicas?

Es fundamental. Sería impensable vivir sin el cine, que da esa posibilidad de representación, acción y realización. Es un canal importantísimo para hacer consciente de una realidad que ha pasado mucho tiempo en la invisibilidad de manera estética. Tras las películas, en los debates, se compartirán ideas y experiencias, que es enormemente enriquecedor.

¿Se va en la buena dirección a la hora de normalizar el lesbianismo?

Aceptar las diferencias y minorías es un reto histórico y hay pensamientos excluyentes que están muy extendidos por España y el mundo. Lo importante es que la gente tenga conocimiento.

¿Y a nivel institucional?

Por parte del Principado hemos tenido una buena acogida y también del Ayuntamiento, al que le agradecemos que nos deje la Escuela de Comercio. Sí que se puede hacer más, como el apoyo de empresas con, por ejemplo, políticas LGTBIQ+.

Antes de la muestra de 2024 alertaba de la "amenaza de los discursos lesbofóbicos de la extrema derecha".

Lo excluyente siempre es totalitario. Hay discursos lesbofóbicos, homofóbicos... y es una amenaza, pero tenemos que seguir para adelante porque sabemos que estamos en el lado positivo de la historia. Esa gente parece vivir en la Edad Media.

¿Qué aportará el certamen a quienes acudan a las proyecciones?

Sobre todo, conocimiento de una realidad. El debate, la puesta en escena, la posibilidad de decir en lo que se está de acuerdo y en lo que no... Gijón debe estar muy contento de tener esta muestra.

