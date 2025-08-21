La exposición "Sidrapolis" se inaugurará el viernes
La cultura sidrera continúa de celebración tras su reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Sociedad Cultural Gesto inaugurará su exposición "Sidrapolis" a las 19.00 horas mañana en la segunda planta del Antiguo Instituto. Esta muestra pretende "hacer un reconocimiento" a la famosa bebida a través de diferentes tendencias artísticas.
