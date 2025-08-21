Gijón atraca en los corazones de los navegantes europeos: "Es una ciudad preciosa"

El puerto deportivo de Gijón vive estos días un ambiente especialmente animado gracias a la llegada de embarcaciones procedentes de distintos rincones de Europa. La ciudad, con su combinación de tradición marinera, servicios modernos y una oferta cultural cada vez más amplia, se consolida como escala imprescindible en las rutas de navegantes que recorren la costa cantábrica. Para muchos, el muelle no es solo un lugar donde amarrar el barco, sino también una puerta de entrada a la capital marítima de Asturias. A pie de pantalán se cruzan historias de viajes variadas, matrimonios que han aprovechado el verano para recorrer el litoral atlántico, grupos de amigos que sueñan con cruzar el océano, familias que convierten la travesía en un campamento flotante e incluso aventureros solitarios que viajan acompañados únicamente de su perro. Su común denominador, eso sí, es la sorpresa por Gijón. "Alargaremos la estancia", afirman.

Entre ellos se encuentran David y Lindsay Sheehand, un matrimonio inglés que llegó tras recorrer la costa desde Francia, Bilbao y Santander. "Nos ha sorprendido lo limpia que está la ciudad y que los museos sean gratuitos", cuentan mientras evalúan la posibilidad de alargar su estancia más de lo previsto, debido, entre otras cosas, a "lo agradable y abierta que es la gente". Cuentan también que el Brexit no ha sido un obstáculo para su travesía como sí lo ha sido para muchos británicos, ya que el barco en el que viajan pertenece a la familia de ella y luce bandera irlandesa, lo que les permite moverse por Europa sin complicaciones.

David y Lindsay Sheehand. / JUAN PLAZA

También ha hecho escala en Gijón Jan Bergstrand, un sueco de español impecable con un curioso acento argentino, fruto de su anterior matrimonio. Como cada verano, recorre Europa con su inseparable perro "Jack" hasta que la llegada del frío y del mal tiempo se lo permite, siguiendo una ruta que empezó hace dos años. Partiendo desde Suecia, el año pasado llegó hasta el puerto francés de Normandía, y este año ha recorrido gran parte del Cantábrico con la intención de llegar al sur antes de que llegue el invierno. "Creo que voy a prolongar la estancia aquí un poco porque no es suficiente para ver la ciudad", afirmó, con el inconveniente añadido de que ayer tuvo que invertir la mayor parte del día en limpiar la embarcación, cubierta de cenizas debido a los incendios registrados en Asturias.

Procedentes de Hamburgo, Norbert Breubr, Betina Borchers y Beca Loideng llegaron el día anterior rebosantes de entusiasmo. "Es una ciudad preciosa", comentaron a su entrada por Cimavilla, deseosos de conocer la cultura gijonesa. En su caso el viaje es un poco más largo que el resto. Su destino es las islas Canarias, donde concretarán un plan aún más ambicioso: cruzar el Atlántico el próximo año.

Jan Bergstrand en su barco junto a la bandera de Suecia. / JUAN PLAZA

También hay turismo nacional

Desde Bilbao, Joaquín Ordoñez, Maite García y su hijo Andoni son ya viejos conocidos del puerto gijonés. En su sexta visita, aseguran que "la ciudad lo tiene todo: ambiente, hostelería, tiendas y actividades para todos". Viajan en el "Stanford", embarcación que conserva su nombre original en honor a su primer dueño, un ingeniero bilbaíno estudiante de la famosa universidad estadounidense homónima. "El nombre es parte de la historia del barco y además da mala suerte cambiarlo" aseguraron. Para esta aventurera familia, el barco es a la vez campamento base y centro de ocio: cuentan con lancha motora auxiliar para desplazarse a lugares cercanos ágilmente, tablas de pádel surf, cañas de pescar y otros equipos que garantizan entretenimiento en familia. Este año, además, siendo seguidores de la Fórmula 1, aprovecharon para visitar el Museo Fernando Alonso en una visita "muy interesante", como comentaba Joaquín Ordóñez portando una camiseta de la escudería del piloto asturiano.

Historias diferentes que confluyen en un mismo lugar: el puerto deportivo de Gijón, que se reafirma como lugar de encuentro para quienes navegan por la costa cantábrica y buscan, además de un sitio donde atracar sus barcos, una ciudad abierta, dinámica y hospitalaria.