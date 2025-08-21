"Huyendo con Asteria" da la nota en el Paseo de Begoña

&quot;Huyendo con Asteria&quot; da la nota en el Paseo de Begoña | JUAN PLAZA

"Huyendo con Asteria" da la nota en el Paseo de Begoña | JUAN PLAZA

El grupo asturiano "Huyendo con Asteria", nacido en Gijón en 2022, dio ayer un concierto en el Paseo de Begoña, en el marco del ciclo "Arte en la Calle". Este grupo de rock, formado por cinco jóvenes, tiene un estilo propio y con unas letras muy personales, interpretadas por la voz principal femenina, y respaldada por dos guitarras, un bajo y una batería. En la imagen, un momento del concierto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El arte de Juan Ortega ilumina Gijón en el petardo de Roca Rey en El Bibio
  2. Oliver Suárez, concejal y presidente de Divertia: 'La idea es mantener el Paseo Gastro y no descartamos sumar una tercera ubicación
  3. Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: 'Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene
  4. Dos jóvenes detenidos en Gijón tras una trifulca de madrugada en un pub del barrio de El Natahoyo
  5. Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'La feria taurina de Gijón este año es muy buena, diferente, en un tiempo de cambio
  6. Buen día de toros en El Bibio, con la plaza llena: 'De los del Norte, es el coso más serio
  7. La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente
  8. Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: 'La falta de profesionales está frenando el ritmo de la construcción en Asturias

Condenado a 8 años de cárcel por tratar de matar a un compañero del Albergue Covadonga, en Gijón

Condenado a 8 años de cárcel por tratar de matar a un compañero del Albergue Covadonga, en Gijón

Gijón atraca en los corazones de los navegantes europeos: "Es una ciudad preciosa"

Gijón atraca en los corazones de los navegantes europeos: "Es una ciudad preciosa"

El Conseyu de la Mocedá de Xixón aplaude la reforma de su sede: "Era muy necesaria"

El Conseyu de la Mocedá de Xixón aplaude la reforma de su sede: "Era muy necesaria"

Las máquinas vuelven a Naval Gijón para estrenar el nuevo paseo antes de fin de año

Las máquinas vuelven a Naval Gijón para estrenar el nuevo paseo antes de fin de año

El PSOE carga contra la gestión turística del gobierno local

"Cuantayá" celebra su 18º cumpleaños en Contrueces

Cóctel solidario para un proyecto educativo en Ruanda

Nuevos acuerdos para favorecer el empleo

Nuevos acuerdos para favorecer el empleo
Tracking Pixel Contents