"Huyendo con Asteria" da la nota en el Paseo de Begoña
El grupo asturiano "Huyendo con Asteria", nacido en Gijón en 2022, dio ayer un concierto en el Paseo de Begoña, en el marco del ciclo "Arte en la Calle". Este grupo de rock, formado por cinco jóvenes, tiene un estilo propio y con unas letras muy personales, interpretadas por la voz principal femenina, y respaldada por dos guitarras, un bajo y una batería. En la imagen, un momento del concierto.
