La moda en dibujo de Evaristo Valle, último día de la muestra
El Museo Evaristo Valle acoge hoy como último día a las 18.30 hora la visita guiada "Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la pintura de Evaristo Valle". La cita está dentro del programa "Los Jueves al Museo". Este recorrido permite ver al visitante la moda femenina y masculina, burguesa rural o urbana, plasmada en los lienzos y dibujos de Evaristo Valle de principios del siglo XX.
