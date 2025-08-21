Nuevos acuerdos para favorecer el empleo
Impulsa apoyará otra edición de la Semana Impulso TIC, que se celebrará en noviembre
S. F. L.
La popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa y edil responsable de Promoción Económica, junto a Carla Álvarez Sanjurjo, directora del área de Empleo, se reunieron ayer con David Pérez Pancho, decano en funciones del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Asturias, para "buscar puntos en común y reforzar la colaboración entre ambas instituciones".
"Poder contar con su asesoramiento para los itinerarios formativos nos va a servir de gran ayuda, identificando las competencias más demandadas por el sector informático y tecnológico, con especial atención a la inteligencia artificial, un ámbito clave para mejorar la empleabilidad presente y futura", destacó la popular, que acordó con el colegio profesional que éste facilite la difusión de los programas municipales de empleo y "explorar vías de colaboración que permitan fortalecer el ecosistema tecnológico local y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización".
Se debatió también ayer la celebración de la Semana Impulso TIC 2025, que se celebrará en Gijón en noviembre, "un evento de referencia para el sector tecnológico asturiano, que supondrá un espacio de encuentro, innovación y visibilidad para profesionales y empresas" y que cuenta con el apoyo de Impulsa. "De esta forma, desde varias de las áreas de mi concejalía reafirmamos nuestro compromiso con el empleo de calidad, la innovación y la formación adaptada a las necesidades del mercado laboral, trabajando de la mano con colegios profesionales y agentes estratégicos del sector", destacó Pumariega.
- El arte de Juan Ortega ilumina Gijón en el petardo de Roca Rey en El Bibio
- Oliver Suárez, concejal y presidente de Divertia: 'La idea es mantener el Paseo Gastro y no descartamos sumar una tercera ubicación
- Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: 'Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene
- Dos jóvenes detenidos en Gijón tras una trifulca de madrugada en un pub del barrio de El Natahoyo
- Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'La feria taurina de Gijón este año es muy buena, diferente, en un tiempo de cambio
- Buen día de toros en El Bibio, con la plaza llena: 'De los del Norte, es el coso más serio
- La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente
- Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: 'La falta de profesionales está frenando el ritmo de la construcción en Asturias