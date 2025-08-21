Nuevos acuerdos para favorecer el empleo

Impulsa apoyará otra edición de la Semana Impulso TIC, que se celebrará en noviembre

Por la izquierda, David Pérez, Ángela Pumariega y Carla Álvarez Sanjurjo, ayer, en oficinas municipales. |

Por la izquierda, David Pérez, Ángela Pumariega y Carla Álvarez Sanjurjo, ayer, en oficinas municipales. |

S. F. L.

Gijón

La popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa y edil responsable de Promoción Económica, junto a Carla Álvarez Sanjurjo, directora del área de Empleo, se reunieron ayer con David Pérez Pancho, decano en funciones del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Asturias, para "buscar puntos en común y reforzar la colaboración entre ambas instituciones".

"Poder contar con su asesoramiento para los itinerarios formativos nos va a servir de gran ayuda, identificando las competencias más demandadas por el sector informático y tecnológico, con especial atención a la inteligencia artificial, un ámbito clave para mejorar la empleabilidad presente y futura", destacó la popular, que acordó con el colegio profesional que éste facilite la difusión de los programas municipales de empleo y "explorar vías de colaboración que permitan fortalecer el ecosistema tecnológico local y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización".

Se debatió también ayer la celebración de la Semana Impulso TIC 2025, que se celebrará en Gijón en noviembre, "un evento de referencia para el sector tecnológico asturiano, que supondrá un espacio de encuentro, innovación y visibilidad para profesionales y empresas" y que cuenta con el apoyo de Impulsa. "De esta forma, desde varias de las áreas de mi concejalía reafirmamos nuestro compromiso con el empleo de calidad, la innovación y la formación adaptada a las necesidades del mercado laboral, trabajando de la mano con colegios profesionales y agentes estratégicos del sector", destacó Pumariega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El arte de Juan Ortega ilumina Gijón en el petardo de Roca Rey en El Bibio
  2. Oliver Suárez, concejal y presidente de Divertia: 'La idea es mantener el Paseo Gastro y no descartamos sumar una tercera ubicación
  3. Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: 'Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene
  4. Dos jóvenes detenidos en Gijón tras una trifulca de madrugada en un pub del barrio de El Natahoyo
  5. Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'La feria taurina de Gijón este año es muy buena, diferente, en un tiempo de cambio
  6. Buen día de toros en El Bibio, con la plaza llena: 'De los del Norte, es el coso más serio
  7. La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente
  8. Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: 'La falta de profesionales está frenando el ritmo de la construcción en Asturias

Gijón atraca en los corazones de los navegantes europeos: "Es una ciudad preciosa"

Gijón atraca en los corazones de los navegantes europeos: "Es una ciudad preciosa"

El Conseyu de la Mocedá de Xixón aplaude la reforma de su sede: "Era muy necesaria"

El Conseyu de la Mocedá de Xixón aplaude la reforma de su sede: "Era muy necesaria"

Las máquinas vuelven a Naval Gijón para estrenar el nuevo paseo antes de fin de año

Las máquinas vuelven a Naval Gijón para estrenar el nuevo paseo antes de fin de año

El PSOE carga contra la gestión turística del gobierno local

"Cuantayá" celebra su 18º cumpleaños en Contrueces

Cóctel solidario para un proyecto educativo en Ruanda

Nuevos acuerdos para favorecer el empleo

Nuevos acuerdos para favorecer el empleo

El uso de la tarjeta CTA en Gijón repunta un 137% en el mes de julio

Tracking Pixel Contents