Nuevos acuerdos para favorecer el empleo

La popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa y edil responsable de Promoción Económica, junto a Carla Álvarez Sanjurjo, directora del área de Empleo, se reunieron ayer con David Pérez Pancho, decano en funciones del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Asturias, para "buscar puntos en común y reforzar la colaboración entre ambas instituciones".

"Poder contar con su asesoramiento para los itinerarios formativos nos va a servir de gran ayuda, identificando las competencias más demandadas por el sector informático y tecnológico, con especial atención a la inteligencia artificial, un ámbito clave para mejorar la empleabilidad presente y futura", destacó la popular, que acordó con el colegio profesional que éste facilite la difusión de los programas municipales de empleo y "explorar vías de colaboración que permitan fortalecer el ecosistema tecnológico local y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización".

Se debatió también ayer la celebración de la Semana Impulso TIC 2025, que se celebrará en Gijón en noviembre, "un evento de referencia para el sector tecnológico asturiano, que supondrá un espacio de encuentro, innovación y visibilidad para profesionales y empresas" y que cuenta con el apoyo de Impulsa. "De esta forma, desde varias de las áreas de mi concejalía reafirmamos nuestro compromiso con el empleo de calidad, la innovación y la formación adaptada a las necesidades del mercado laboral, trabajando de la mano con colegios profesionales y agentes estratégicos del sector", destacó Pumariega.