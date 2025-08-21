Provoca un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón, y se da a la fuga: ya está identificado

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha concluido una investigación de un accidente ocurrido el 15 de junio en La Camocha, en Gijón, y saldada con la identificación de un conductor que se dio a la fuga. El siniestro, provocado por un turismo que abandonó el lugar de los hechos, fue una colisión por alcance seguida de otra lateral contra un ciclomotor. Los dos ocupantes de este último vehículo resultaron heridos y evacuados al Hospital de Cabueñes.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial desarrolló una compleja investigación para identificar al conductor responsable, que se complicó debido a que el vehículo había sido vendido y la persona que lo utilizaba no había completado la transferencia. Además, el presunto responsable de los hechos trató de eludir su identificación y localización por parte de la Guardia Civil.

Una exhaustiva investigación

Durante 60 días, los investigadores se centraron en identificar y localizar al conductor del turismo, así como en determinar la dinámica del siniestro. Hubo estudios de la vía (una zona urbana con limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora), se analizaron los desperfectos del ciclomotor y se estudiaron las posiciones relevantes de los vehículos y las personas implicadas. Este trabajo permitió establecer la secuencia del siniestro y sus posibles causas.

Como balance, se investiga al conductor del turismo, un varón de 26 años, vecino de La Camocha, como presunto autor de tres delitos: conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y carecer de permiso de conducir. También al conductor del ciclomotor, un varón de 31 años, vecino asimismo de La Camocha, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al haber conducido con la pérdida de vigencia de su permiso de conducción y no haber realizado el curso de reeducación vial. La investigación acreditó que el turismo carecía del seguro obligatorio y tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada. El atestado fue instruido y entregado en el Juzgado de Instrucción de guardia de Gijón.