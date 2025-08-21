El proyector da la nota ochentera

La Escuela de Comercio volvió a llenarse en la segunda jornada de la cuarta edición de la Muestra de Cine Documental Musical, organizada por la Asociación Cultural Cine Club de Asturias. La tarde de ayer contó las proyecciones de dos largometrajes con temática ochentera: "Los Negativos. Graduates in Underground" y "Rave Culture- A New Era", a las 18.00 y 19.30 horas, respectivamente. Ambos documentales ofrecieron un viaje tanto inmersivo como reflexivo sobre la creación sonora, que para los asistentes fue "todo un descubrimiento".

El evento que se prolongará hasta el próximo viernes 22, está dedicado a promover una "visión original y poco explorada de Asturias", apostando por una programación que dialoga entre el cine, la música y la creación contemporánea. En palabras de su coordinador, Sergio Valbuena, la muestra busca "poner en valor el número creciente de piezas audiovisuales que abordan la música desde una mirada analítica", aseguró. Tras un inicio prometedor, con lleno en las dos primeras sesiones, la cita sigue "teniendo una acogida excelente", que volvió a demostrarse durante la tarde de ayer. "Estamos muy agradecidos al público, que siempre nos respalda con entusiasmo", afirmó Valbuena.

Sus afirmaciones las respaldaron Marta Ramos y Rosa Fernández, asistentes a los dos pases ofrecidos hasta el momento: "Hay una programación muy buena, nos interesan todos los títulos". Confirmaron, además, su intención de regresar al resto de proyecciones.

Fernández se apresuró a destacar también el carácter formativo de la propuesta audiovisual, ya que "para mí, ha sido todo un descubrimiento, estoy aprendiendo mucho". A sus palabras, Ramos añadió que "todo lo que estoy viendo me parece muy interesante, vine por curiosidad, pero estoy conociendo y disfrutando con todos los documentales".

Durante la jornada de hoy, la programación continuará con dos nuevas sesiones. A las 18.00 horas, se exhibirá el filme "María la Portuguesa", dirigido por Eduardo Montero, mientras que a las 19.30 horas será el turno de "Antonio, el bailarín de España", obra de Paco Ortiz. La muestra se clausurará el próximo viernes con la proyección del filme "35 años y una noche", de José F. Riveiro.