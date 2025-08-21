El PSOE carga contra la gestión turística del gobierno local
Miguel martín
El PSOE de Gijón anunció ayer que llevará al próximo pleno ordinario del mes de septiembre un debate sobre el modelo turístico impulsado por el gobierno local de Foro y el PP. Según explicaron en rueda de prensa, consideran que el actual enfoque se basa en un "turismo masivo y descontrolado" que estaría generando problemas de convivencia en la ciudad.
La concejala socialista María Caunedo aseguró que este verano, especialmente en agosto, se han puesto de manifiesto las consecuencias negativas de esta política. Entre los efectos citados mencionó la "saturación del espacio público, dificultades en la movilidad, inseguridad, suciedad y exceso de ruido".
El PSOE recordó ayer en palabras de Caunedo que en 2022 se puso en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros financiado con fondos europeos y que no se está siguiendo, instando a la responsable del área, Ángela Pumariega, a explicar qué medidas se están tomando en este ámbito. "Tendrá que explicarnos qué están haciendo porque están consiguiendo todo lo contrario", concluyó.
