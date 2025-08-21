El uso de la tarjeta CTA en Gijón repunta un 137% en el mes de julio

El uso de la tarjeta CONECTA en el autobús urbano de Gijón aumentó un 137,54 por ciento en julio, hasta alcanzar las 560.305 validaciones. Son 324.434 más que el mes anterior, de acuerdo a los registros del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras, vinculó ayer la subida a que "el Ayuntamiento incrementara un cien por cien las tarifas en los autobuses de Emtusa", en referencia a que el Consistorio no optó a las nuevas ayudas del Ministerio de Transportes –que hasta este año subvencionaban en parte el precio del billete– por exigir para ello la activación de las zonas de bajas emisiones, un trámite que el gobierno local no quiere hacer en Gijón hasta que no haya una alternativa al vial de Jove.

El Principado, que recuerda que se ha abierto una oficina de atención ciudadana en la estación local de autobuses para informar sobre esta tarjeta de transporte, señala que "75.799 personas residentes en el concejo de Gijón cuentan actualmente con el título de transportes del CTA, que ya supera los 348.000 usuarios en toda Asturias". García insistía ayer en que el precio de la tarjeta regional, a 0.45 euros por trayecto, es ahora el más bajo. El Consorcio, además, apunta a n incremento de casi el nuevo por ciento en el transporte público por carretera desde inicio de año: "De los 34.127.344 viajes en autobuses urbanos e interurbanos que se realizaron en los primeros seis meses en Asturias, el 55,47%, es decir, un total de 18.930.659, se validaron con el título del CTA". n