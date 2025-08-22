"El álbum de Pipi": así eran los futbolistas asturianos de hace ahora un siglo

Lo que podría llamarse “El álbum de Pipi” sobresale entre las donaciones que ha recibido en los últimos meses el Muséu del Pueblu d’Asturies correspondientes a distintas colecciones de fotografías familiares. La peculiaridad de este conjunto de 144 fotografías donada por la gijonesa familia García Álvarez es que hay numerosas fotografías de futbolistas y de partidos de futbol. La razón es que el padre de una de las donantes, María Luisa García de Frutos, de Gijón, fue José Luis García Álvarez “Pipi” (Gijón, 1916-1990), que fue extremo izquierdo del Sporting de Gijón durante tres temporadas en el Sporting de Gijón (1935-36, 1939-40 y 1940-41) y una en el Real Oviedo (1941-42). Pipi también jugó en el Club Cantabrico, el Hispania y el Oramendi. Además de futbolista fue impresor, y junto a su padre y otros dos hermanos, trabajó en la imprenta La Industria, de Gijón, que era de su propiedad.

En esta donación también hay retratos de familia: bodas, Primera Comunión, grupos familiares, fiestas, Carnaval, emigrantes en Cuba, escolares, etcétera. También hay un retrato de “un grupo de obreros gráficos de las Sociedades de Oviedo y Gijón” del año 1908. Todas estas fotografías fueron hechas entre 1865 y 1960 en Gijón, Oviedo, Cangas del Narcea, Vigo y Cuba, etcétera.

José Luis García Álvarez formó una colección de retratos de futbolistas y de equipos, así como imágenes de distintos partidos, de los años veinte al cincuenta del pasado siglo XX. Sobresalen 22 retratos individuales de futbolistas que son obra de los fotógrafos gijoneses Constantino Suárez (1899-1983), Mars (José Antonio Muñiz Ervesún, 1892-¿?) y también de otro autor desconocido entre 1922 y 1936. “Estas imágenes constituyen un valioso testimonio del éxito social de este deporte y de sus jugadores, que comenzaron en esos años a hacerse esta clase de retratos para repartir entre los aficionados”, apunta Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, quien subraya estas donaciones son el resultado de la difusión del patrimonio fotográfico que lleva a cabo el Muséu y del éxito de la exposición “Gijón/Xixón. Epicentro fotografía, 1858-1992”, que está abierta en el Palacio de Revillagigedo y recibe una media de 700 visitantes al día.