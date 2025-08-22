La asociación gijonesa Cuantayá celebra su mayoría de edad con Cote como invitado de lujo: "Hacéis una gran labor"
La celebración en el barrio de Contrueces contó con el apoyo del exfutbolista del Sporting
Miguel Martín
El barrio gijonés de Contrueces vivió ayer una jornada muy especial con motivo del 18º aniversario de la asociación Cuantayá, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a fomentar el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en los barrios de la zona sur de la ciudad. La celebración, que combinó deportes y momentos de comunidad, tuvo como gran sorpresa la visita del exfutbolista del Sporting José Ángel Valdés "Cote". El antiguo capitán rojiblanco quiso mostrar su apoyo a la entidad por su labor. "Hacéis una labor muy importante", destacó el icono de la afición sportinguista.
La celebración fue el parque de Las Palmeras. Cote recordó cómo, tras su retirada, impulsó junto al Sporting la venta de camisetas conmemorativas para destinar lo recaudado a organizaciones solidarias. "Pregunté por asociaciones que ayudan a los barrios y me hablaron de Cuantayá. Estuve varios días leyendo sobre ellos y ahora que estoy aquí veo que no me he equivocado", afirmó el de Roces, muy aplaudido por los asistentes, para acabar con una reflexión sobre el valor de este tipo de iniciativas.
La celebración fue el parque de Las Palmeras. Cote recordó cómo, tras su retirada, impulsó junto al Sporting la venta de camisetas conmemorativas para destinar lo recaudado a organizaciones solidarias. "Pregunté por asociaciones que ayudan a los barrios y me hablaron de Cuantayá. Estuve varios días leyendo sobre ellos y ahora que estoy aquí veo que no me he equivocado", afirmó el de Roces, muy aplaudido por los asistentes, para acabar con una reflexión sobre el valor de este tipo de iniciativas.
Junto a él estuvo otra leyenda del club rojiblanco como Joaquín Alonso, actualmente responsable de las relaciones institucionales. Desveló que las camisetas recaudaron más de 2.600 euros. Además, la presidenta de Cuantayá, Montse Fernández, recibió como recuerdo de la jornada una camiseta firmada por toda la plantilla y de Cote.
Durante su intervención, la presidenta quiso agradecer a los colaboradores de la asociación por su trabajo, a los que invitó a subir también al escenario, y a los organismos públicos. "Quiero dar las gracias a todos los colaboradores que hacen esto posible y a las instituciones públicas que cada vez nos confían más proyectos", dijo antes de remarcar la finalidad de todo el proyecto, que no es otro que "mejorar la calidad de vida de Gijón Sur".
Las celebraciones comenzaron por la mañana con actividades deportivas, sobre todo para los niños y adolescentes, con torneos deportivos de baloncesto, fútbol o ping pong. Aunque los mayores también tuvieron tiempo para divertirse con un animado partido de fútbol "andarín", que enfrentó a un combinado de la asociación con otro de la Asociación del Sporting de Gijón.
La asociación Cuantayá cumplió ayer 18 años trabajando por los barrios de Gijón Sur. Sus proyectos abarcan desde actividades deportivas y culturales, hasta programas de integración y apoyo social. Convirtiendo este aniversario en, además de una fiesta, un recordatorio de la importancia de este tipo de iniciativas para elevar el nivel de vida de los vecinos de los barrios de la zona sur.
- Dos jóvenes detenidos en Gijón tras una trifulca de madrugada en un pub del barrio de El Natahoyo
- Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'La feria taurina de Gijón este año es muy buena, diferente, en un tiempo de cambio
- La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente, en Gijón
- Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
- El 'Elogio del horizonte', una de las esculturas más importantes de Gijón, se cerrará al menos otros dos meses y este es el motivo
- La izquierda de Talavante triunfa en tarde de toreo caro de Pablo Aguado para cerrar la feria taurina de Gijón
- Ochocientas personas urgen en Gijón la abolición de la tauromaquia: 'No es cultura, es tortura
- Naval Gijón comienza a dibujar su nuevo paseo tras culminar el traslado de tierras