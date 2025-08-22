La asociación gijonesa Cuantayá celebra su mayoría de edad con Cote como invitado de lujo: "Hacéis una gran labor"

El barrio gijonés de Contrueces vivió ayer una jornada muy especial con motivo del 18º aniversario de la asociación Cuantayá, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a fomentar el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en los barrios de la zona sur de la ciudad. La celebración, que combinó deportes y momentos de comunidad, tuvo como gran sorpresa la visita del exfutbolista del Sporting José Ángel Valdés "Cote". El antiguo capitán rojiblanco quiso mostrar su apoyo a la entidad por su labor. "Hacéis una labor muy importante", destacó el icono de la afición sportinguista.

La celebración fue el parque de Las Palmeras. Cote recordó cómo, tras su retirada, impulsó junto al Sporting la venta de camisetas conmemorativas para destinar lo recaudado a organizaciones solidarias. "Pregunté por asociaciones que ayudan a los barrios y me hablaron de Cuantayá. Estuve varios días leyendo sobre ellos y ahora que estoy aquí veo que no me he equivocado", afirmó el de Roces, muy aplaudido por los asistentes, para acabar con una reflexión sobre el valor de este tipo de iniciativas.

Asistentes al acto de celebración de Cuantayá, ayer, en el parque de las Palmeras. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Junto a él estuvo otra leyenda del club rojiblanco como Joaquín Alonso, actualmente responsable de las relaciones institucionales. Desveló que las camisetas recaudaron más de 2.600 euros. Además, la presidenta de Cuantayá, Montse Fernández, recibió como recuerdo de la jornada una camiseta firmada por toda la plantilla y de Cote.

Durante su intervención, la presidenta quiso agradecer a los colaboradores de la asociación por su trabajo, a los que invitó a subir también al escenario, y a los organismos públicos. "Quiero dar las gracias a todos los colaboradores que hacen esto posible y a las instituciones públicas que cada vez nos confían más proyectos", dijo antes de remarcar la finalidad de todo el proyecto, que no es otro que "mejorar la calidad de vida de Gijón Sur".

El partido de fútbol "andarín". / ÁNGEL GONZÁLEZ

Las celebraciones comenzaron por la mañana con actividades deportivas, sobre todo para los niños y adolescentes, con torneos deportivos de baloncesto, fútbol o ping pong. Aunque los mayores también tuvieron tiempo para divertirse con un animado partido de fútbol "andarín", que enfrentó a un combinado de la asociación con otro de la Asociación del Sporting de Gijón.

La asociación Cuantayá cumplió ayer 18 años trabajando por los barrios de Gijón Sur. Sus proyectos abarcan desde actividades deportivas y culturales, hasta programas de integración y apoyo social. Convirtiendo este aniversario en, además de una fiesta, un recordatorio de la importancia de este tipo de iniciativas para elevar el nivel de vida de los vecinos de los barrios de la zona sur.