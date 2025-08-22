Broche de oro al Festival de Piano de Gijón en el teatro Jovellanos

Broche de oro al Festival de Piano

Broche de oro al Festival de Piano | ÁNGEL GONZÁLEZ

El teatro Jovellanos acogió el concierto clausura de la 25 edición del Festival Internacional de Piano de Gijón, el cual ofreció hasta diez jornadas consecutivas con actividades en diversos puntos de Gijón y Candás. Los encargados de las últimas melodías del certamen fueron la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias –en la imagen– y la reconocida pianista rusa Sofya Gulyak, ambas en la imagen. La cita era esperada con expectación, especialmente por las dos obras interpretadas: la Sinfonía n.º 4 (Schubert) y Concierto para piano n.º 2 (Rajmáninov).

