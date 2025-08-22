El crucero "Ambition" brinda a Gijón una mañana de lo más "british": "Estábamos deseando llega"

El puerto de Gijón recibió ayer la visita del crucero "Ambition", un barco con más de 1.200 pasajeros a bordo, en su mayoría británicos procedentes de Escocia, y alrededor de 500 tripulantes. El "Ambition" atracó en el muelle Moliner para ofrecer a sus visitantes una parada muy especial en su ruta por el norte de España y Francia. "Estamos deseando conocer la ciudad", comentaron ayer algunos de los visitantes, en su desembarco en la capital marítima del Principado. Una capital, que, como acostumbra, les recibió con los brazos abiertos para mostrarles su encantos.

El «Ambition», atracando en El Musel. | ÁNGEL GONZÁLEZ

A su llegada, los turistas fueron recibidos con una actuación folclórica tradicional en el muelle de la ciudad. También se puso a su disposición un servicio de autobuses lanzadera que conectó el muelle con el centro de la ciudad, haciendo una parada frente al Museo del Ferrocarril. Además, como es costumbre en esta clase de viajes, para los interesados en conocer más a fondo Asturias, se organizaron excursiones a Oviedo, Cangas de Onís, Covadonga y Tazones, con actividades como visitas a una granja ecológica o degustaciones de sidra, una bebida que a los turistas británicos les chifla no solo por su sabor, sino por el arte de su escanciado.

Entre los pasajeros que decidieron pasar su día en la costa gijonesa se encontraba Helena Sinclair, una escocesa recientemente operada de la cadera: "No podía perderme la aventura, así que he venido con este trasto", bromeó entre risas, refiriéndose al tacatá que la acompaña en sus desplazamientos marítimos por el barco y también, claro, por su paseos por tierra.

Sinclair forma parte de un grupo de amigos numeroso que decidió unirse para compartir unos días de travesía a bordo del "Ambition". "La mayoría de los pasajeros van en pareja, pero nosotros somos un gran grupo que está disfrutando mucho de estos días", explicó Roberto Degrose, otro de los integrantes de la pandilla. Su amigo, Norris Dougon adelantó los planes de la jornada: "Queremos dar una vuelta por la ciudad, ir hasta la Laboral y ver qué nos depara el día". A su lado, su mujer, Luisa Dougon, añadía con entusiasmo: "Estamos deseando conocer la ciudad".

Paseando por el puerto deportivo de Gijón se encontraban Elisabeth Scott y Agnes Morrison, dos amigas escocesas que embarcaron con la ilusión de vivir una experiencia distinta a bordo del crucero. Ambas destacaron las paradas en La Coruña y en Gijón como las más memorables hasta ahora. En la ciudad asturiana disfrutaron especialmente del paseo por la calle San Esteban y por las callejuelas del casco antiguo de Cimadevilla. "Es precioso, muy agradable el clima y el ambiente", comentó Scott antes de regresar al barco.

Durante su recorrido a pie visitaron también los baños romanos y la iglesia de San Pedro, y aunque no tenían planes fijos, se mostraron abiertas a seguir descubriendo rincones. "Lo bonito de estos viajes es dejarse sorprender", concluyó Morrison. Ayer, ya de tarde, el "Ambition" partió hacia Bilbao para continuar su ruta por Europa, dejando tras de sí una jornada memorable en Gijón para sus tripulantes y pasajeros.