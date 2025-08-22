Deportes destina 338.700 euros a amortizar deuda municipal

La Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal, que preside el edil popular Jorge Pañeda, aprobó ayer, con los votos en contra del PSOE e IU (la representación de Podemos no acudió) una modificación presupuestaria para transferir 338.700 euros al Ayuntamiento destinados a amortizar deuda.

Ese dinero forma parte del remanente de tesorería del ejercicio 2024 de casi 4 millones de euros que tuvo el Patronato y, de los que aún podrá disponer de 957.925 euros para gastos generales tras la transferencia aprobada ayer al Ayuntamiento.

El gobierno local enmarca la transferencia en el cumplimiento de la Regla de Gasto. De los 21,6 millones de euros de capacidad de financiación del grupo Ayuntamiento, 1,84 millones lo son para el Patronato.

El PSOE por su parte criticó ayer la decisión, al considerar que el gobierno local está "descapitalizando las empresas y organismos autónomos" municipales, en palabras del edil José Ramón Tuero, opinando que los fondos deberían destinarse a mantener equipamientos deportivos y a apoyo a competiciones.

Por otro lado, la Junta Rectora del Patronato Deportivo municipal también aprobó ayer el cuadro de premios del Concurso d Saltos Internacional de Gijón, punto del orden del día que en este caso se aprobó por unanimidad. La cuantía total de los premios asciende a 521.500 euros.