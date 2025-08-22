El FICX abre la convocatoria para las películas asturianas
El plazo será hasta el 23 de septiembre y habrá varios premios en el certamen
A. S. Y.
El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) y la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) abrieron ayer el plazo de inscripción de las secciones competitivas dedicadas al cine asturiano para la edición 63 del FICX, que tendrá lugar entre el 14 y el 22 de noviembre de 2025. "RTPA y el FICX renuevan su compromiso con la apuesta por el futuro de la creación cinematográfica y audiovisual en Asturias, en aras de visibilizar y reconocer el talento de los cineastas, así como la labor de la producción audiovisual de la región", aseguró en un comunicado el festival cinematográfico.
Esta competición de cine entregará premios en diferentes categorías: Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano y el Premiu RTPA de la Competición Asturies al Meyor Curtiumetraxe, valorados en 2.000 y 1..500 euros respectivamente; además de un tercero a la Mención Especial RTPA de la Competición Asturies-Curtiumetraxes, de 500 euros. Los proyectos en la competición de largometraje deberán tener una duración mínima de 45 minutos y fecha de producción posterior al 1 de enero de 2024, y tendrá que haber sido dirigida por una persona asturiana o residente en Asturias. Además, al ser una competición transversal, las películas seleccionadas podrán ser incluidas en la Sección Oficial, Esbilla, Enfants Terribles o Pases Especiales.
Por otro lado, para la categoría de cortometrajes, las producciones tendrán una duración máxima de 30 minutos y una fecha de producción posterior al 1 de enero de 2024. Además, los directores deberán ser naturales de Asturias, residentes o cuyas obras se hayan realizado dentro del Principado de Asturias.
El plazo para presentar obras en ambas convocatorias estará abierto hasta el 23 de septiembre, y se deberán entregar a través de la plataforma Festhome.
