La Fiesta de la Sidra Natural de Gijón arranca con el Mercadín, la primera de 16 actividades
La 34ª edición cuenta con la novedad del primer Concurso de Sidra Casera: "Pone en valor la elaboración más tradicional", resalta Óliver Suárez
El entorno de los Jardines de la Reina volverá un año más, y ya van 34, a ser el centro neurálgico de la bebida asturiana más internacional con la Fiesta de la Sidra Natural, que da comienzo hoy a las 11.00 horas, con la apertura de los 21 puestos que forman el Mercadín de la Sidra y la Manzana, y se prolongará hasta el domingo 31. Por el camino, hasta 16 actividades en los que se explora todo el universo sidrero. "Se espera que sea un éxito de asistencia y que los expositores estén satisfechos al igual que todos los años", confía Oliver Suárez, presidente de Divertia.
Las expectativas son altas, al estar inmersos en el año más sidrero de la historia, y para superarlas desde la organización se ha optado por darle un lavado de cara al festival, pero sin perder el foco en las tradiciones. El primer gran cambio empezó por modificar la imagen promocional. Para ello se pusieron en manos de la diseñadora Noelia Pañeda para realizar un nuevo cartel. Una manzana con la figura de un vaso de sidra y las olas del mar en su interior es el signo distintivo de esta fiesta. "Ha sabido conjugar muy bien la cultura sidrera con Gijón", resalta Suárez.
En la búsqueda de dar valor a los orígenes, se ha querido premiar a las personas que lo siguen manteniendo vivo. El jueves 29 se llevará a cabo el primer Concurso de Sidra Casera. "Nace de la necesidad de poner en valor la elaboración más tradicional de esta bebida ancestral que ya se hacía antiguamente en muchas casas y que requiere ahora de un relevo generacional", explica el presidente de Divertia, satisfecho por la buena acogida que ha tenido esta iniciativa a la que se han presentado 58 llagares.
Ese mismo día, a las 18.00 horas, la playa de Poniente acogerá el intento de récord mundial de escanciado simultáneo. La marca a batir es la de 9.796 personas que se lleva resistiendo desde 2022. "Queremos que la gente antes de ir a El Molinón se pase por ahí, eche un culín y nos ayude a superar el récord", confía el presidente de Divertia, que también deja palabras de halago para Luis Benito García, premiado con el "Tonel de Oro 2025". "Ha sido el mayor impulsor, ha realizado un trabajo desde 2005 de gran valor para conseguir el objetivo de llevar la sidra a la UNESCO", asegura Suárez, confiado en que gijoneses y visitantes sean partícipes de la celebración. "La ciudad donde se empezó a escanciar respirará sidra por los cuatro costados", sentencia Suárez.
El concurso de la tradición
La Fiesta de la Sidra Natural cuenta este año con la principal novedad del Concurso de Sidra Casera con el que se busca reconocer la labor de los llagares que siguen elaborando la bebida de la forma tradicional como se hacía antaño en muchos hogares. Para su primera edición hay 58 propuestas para hacerse con el galardón que se entregará el viernes 29 a las 12.00 horas en la Plaza Mayor.
