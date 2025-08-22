Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior

Seis vehículos dañados. Este es el balance que dejó un hombre en Gijón el pasado 20 de agosto. Los hechos ocurrieron de noche en el barrio de Montevil cuando los propios vecinos alertaron a la policía de que un hombre estaba reventando los cristales de varios coches.

Sobre las 00.00 horas, agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta el barrio, donde gracias a la colaboración vecinal pudieron apresar a un hombre de 34 años que fue identificado como el presunto actor de los desperfectos en los vehículos.

En el registro de sus pertenencias se halló un rompe lunas y un corta cinturones de emergencia, herramientas que habría usado para reventar las lunas de los coches. Miembros de la Policía Nacional inspeccionaron la zona para evaluar el daño producido. Se observó que el apresado había dañado hasta seis vehículos, entre ellos un camión que se encontraba con las ventanillas fracturadas.

Tras la detención y una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de guardia. Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana, que en este caso resultó decisiva para sorprender al sospechoso en plena acción y facilitar su detención. También avisan sobre evitar dejar objetos a la vista, utilizar, siempre que sea posible, zonas bien iluminadas o garajes para estacionar y si se presencia un acto delictivo, no intervenir nunca y avisar a la Policía Nacional.