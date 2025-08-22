Homenaje grupista a la excelencia deportiva

El Grupo Covadonga homenajeó ayer a tres grupistas que han cosechado diferentes logros deportivos a lo largo del último año. Julia Suárez, de natación; Jorge Martínez, de balonmano; y Ángel Solís, técnico de atletismo, fueron los grandes protagonistas en una ceremonia cargada de reconocimiento y orgullo. "Aplaudir los logros también significa valorar el trabajo y el compromiso que hay detrás", arrancó a decir el presidente del Grupo, Joaquín Miranda, quien además destacó el "trabajo silencioso, la constancia diaria y la pasión" que los homenajeados contagian al resto de deportistas y profesionales del club.

La primera en recoger su diploma fue la jovencísima nadadora Julia Suárez, que se proclamó doble campeona de España durante este verano, tanto en los 100 metros braza como en los 200 metros braza en la categoría de alevines. Por si fuera poco, Suárez pulverizó el récord regional en ambas pruebas. La joven fue elogiada por sus entrenadores y compañeros de sección, quienes, sobre todo, pusieron en valor la constancia en su trabajo para conseguir tan importantes méritos.

Jorge Martínez fue el segundo en recibir su diploma. El lateral derecho grupista fue convocado por los "hispanos" promesas, equipo que concentra a los mayores talentos del balonmano nacional. Con ellos se proclamó campeón de los Juegos del Mediterráneo 2025. No obstante, esta no fue la única ocasión en la que representó a España, sino que también disputó el Festival Olímpico de la Juventud Europea, enfrentándose a selecciones como Islandia, Macedonia y Croacia.

El último de los homenajeados fue Ángel Solís, entrenador de atletismo en el club y parte del equipo técnico del equipo nacional sub-20, con el que disputó el Campeonato de Europa de esa categoría, celebrado en Finlandia. Allí, uno de sus atletas alcanzó el subcampeonato de Europa en 400 metros vallas, estableciendo un nuevo récord de España sub-20.

Joaquín Miranda agradeció a los protagonistas por "llevar con orgullo el nombre del Grupo allá donde vais". El presidente no olvidó a sus familias, reconociéndoles su "dedicación silenciosa y constante", y concediéndoles una parte de sus éxitos. La ceremonia se cerró entre los aplausos de los familiares y directivos del club allí presentes, que hicieron brillar todo el trabajo que suele ser invisible.