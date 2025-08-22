La mejora de la accesibilidad en ocho colegios gijoneses, a por el segundo intento

Que a la segunda vaya la vencida. Ese es el objetivo del Ayuntamiento que ayer sacó a licitación un paquete de obras de accesibilidad en ocho centros educativos gijoneses después de que, en un primer intento, la única oferta presentada excediese el presupuesto. Los trabajos se acometerán en los colegios Asturias, Begoña, Ramón de Campoamor, Clarín, El Llano, Jacinto Benavente, Manuel Martínez Blanco y Eduardo Martínez Torner en el marco de un proyecto que requerirá una inversión de 43.516,80 euros.

Hasta el 26 de agosto, en este caso, durará el plazo para la presentación de ofertas de cara a un plan que aboga por mejorar las condiciones en accesos y rampas. La fórmula, la instalación de barandillas y zócalos para garantizar la seguridad de alumnos y usuarios. También está prevista la mejora del desarrollo de alguna rampa ya existente para que el centro en cuestión disfrute de un itinerario accesible. "A nuestro cole viene gente mayor y está bien que las rampas tenga un apoyo extra", señaló Loli Fernández, directora del colegio Asturias, que, además, acogerá a la comunidad educativa de Los Campos, que se "mudará" en el nuevo curso debido a la incompatibilidad de las obras de reforma integral con la actividad lectiva.

"Todo lo que sean mejoras en el colegio me parece estupendo y más cuando hablamos de accesibilidad y seguridad", subrayó Carmen González, directora del Manuel Martínez Blanco. Las labores, que se prolongarán durante dos meses, se realizarán en patios y accesos y se encuadran en una serie de contratos impulsados por la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales para poner a punto más de una veintena de colegios públicos de la ciudad, incluyendo el cambio de pavimentos exteriores e interiores o la renovación de canalones. Los planes, juntos, moverán un cuarto de millón de euros.