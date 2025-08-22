Pistoletazo de salida a la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón: estos son los puestos que tiene el Mercadín
La oferta va desde la degustación de dulces tradicionales, bebidas innovadoras relacionadas con la sidra o joyas artesanales
Persianas arriba y corchos fuera. Un año más la Fiesta de la Sidra Natural llena el entorno de los Jardines de la Reina en una celebración que se extenderá durante diez días hasta el 31 de agosto. Como colofón al verano, las casetas del mercado tradicional abrieron al público a las 11.00 horas con una gran acogida.
En un año en el que Gijón está a rebosar con el turismo, los dueños de los puestos auguran buenas ventas, aunque como afirman muchos de ellos, la ubicación y la temporada en el que se celebra el Mercadín siempre incita a los compradores.
Este año son 21 los puestos que se han colocado en el Muelle de Gijón, con una amplia y variada oferta entre gastronomía, joyería, artesanía o cuidado personal. Eso sí, siempre en relación con la manzana. Los puestos de este años son: Quesería Gaia, Guxidrin, Eva al cuadrado, Speltastur, Asturias Plateada, Lula Martín Creaciones, Sidra Trabanco, Luire Comestibles, Acebache Llantones, Alejandro`s, Lizagasar, Oleum, Obrador San Cosme, Ventolín Artesanía, Arcrea, Nemoralia, Confitería Colón, Marymelada, Los Frixuelos de Viandas y Saberes, Llagar Bernueces, Vicen Sanz.
Como en ediciones pasadas, el Mercadín también contará con sus propios premios. Se entregarán galardones en tres categorías al "Producto más novedoso", a las "Mercancías mejor presentadas" y al "Puesto más Prestoso".
