Una plaga de termitas amenaza la iglesia de San Salvador de Deva en Gijón: "Las vigas están comidas"
La parroquia recauda fondos para costear una reparación del tejado que evite un posible derrumbe: "Es urgente"
La iglesia de San Salvador de Deva, en apuros. Las culpables, las termitas. Una plaga que acumula varios años atacando el templo, reconstruido tras la Guerra Civil, ha llevado a la parroquia a adoptar medidas. La más destacada, la recaudación de donativos para acometer una obra en el tejado que Maximino Canal, párroco de Deva, califica de "urgente". El coste de los trabajos asciende a casi 30.000 euros ya que, al margen de las labores en el tejado, se cambiará el inodoro, "pues el actual está en unas condiciones infrahumanas por el deterioro tan grande que sufre", afirma Canal en un comunicado remitido a la comunidad parroquial.
En el escrito, el párroco alerta de las termitas "se han comido buena parte de las vigas del tejado, amenazando que pueda desprenderse la techumbre de la iglesia". De hecho, consultadas varias empresas y con el asesoramiento de la oficina técnica del Arzobispado de Oviedo, la parroquia adjudicó a Higiénico Astur el tratamiento contra la plaga, con una duración de cinco años, para erradicarla "Las vigas están comidas por la carcoma, muy deterioradas", lamenta Maximino Canal, que remarca que esa circunstancia supone una "mala señal".
Debido a los desperfectos que padece la madera que soporta el tejado, este ya ha empezado a ceder, en la zona del presbiterio, de ahí que "apremie su pronta reparación", como asegura el párroco de San Salvador de Deva. El objetivo, evitar un posible accidente si se desprende la bóveda y que incluso pueda ocasionar daños personales.
La iglesia, con los permisos pertinentes para el proyecto, cuenta con una subvención del Arzobispado de más de 5.300 euros, si bien aún faltan unos 8.000 para alcanzar la cantidad necesaria. No se descarta pedir un préstamo. "Tal vez se piense que la parroquia de Deva era rica por bodas y bautizos, pero eso era hace unos cuantos años atrás; la crisis económica ha hecho estragos", resalta Maximino Canal, que apela a la "solidaridad" de los feligreses para sufragar una obra que vela por la seguridad en la iglesia de San Salvador.
Un deterioro que viene de lejos
La iglesia de San Salvador de Deva sufre desde hace años las consecuencias de una plaga de termitas que amenaza con desprender la techumbre del templo. La parroquia ha acordado con una empresa un tratamiento a fin de erradicar el problema. En aras de evitar un posible accidente por derrumbe, está en marcha una iniciativa para recaudar donativos y así sufragar la obra de reparación del tejado, que asciende a casi 30.000 euros. El Arzobispado concede una subvención de algo más de 5.300. También se sustituirá el inodoro. Los trabajos "apremian", aseguran desde la parroquia de San Salvador de Deva, que apela a la "solidaridad" vecinal y feligresa para costear el proyecto, que busca garantizar la seguridad en la actividad del templo, reconstruido tras la Guerra Civil.
