El PSOE de Gijón acusa al gobierno local de colapsar el acceso a Cimadevilla para mejorar las estadísticas de turismo

"¿Aparte de contar visitantes, de contar casetas, de contar mesas y sillas, qué parte del gobierno municipal se ha sentado a contar los atascos en Cimadevilla, el número de coches parados diariamente, los colapsos que se producían y qué previsiones, incluso, podía haber de vías de emergencia y vías de seguridad de haberse producido algún tipo de situación que conllevara una emergencia. ¿Quién del gobierno municipal se ha dedicado a eso?". La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez, remataba con estas palabras las duras críticas que vertió este viernes contra el gobierno local gijonés por las restricciones al tráfico en la calle Claudio Alvargonzález durante la Semana Grande con motivo del Paseo Gastro.

La edil también atribuyó el "colapso" en el único acceso que le quedó al barrio, desde el Campo Valdés, con motivo de la celebración de conciertos en la Plaza Mayor, considerando que podría haber intencionalidad por parte del ejecutivo municipal en propiciar esas aglomeraciones de personas para favorecer el consumo en el Paseo Gastro, sin haber tenido en cuenta los problemas de tráfico y de seguridad por las dificultades de acceso de los servicios de emergencias al Barrio Alto.

Paso de peatones

La edil socialista resaltó que la movilidad en el barrio de Cimadevilla se vio "muy comprometida" por el cierre al tráfico de la calle Claudio Alvargonzález del 6 al 17 de agosto con motivo de la instalación del Paseo Gastro. Un cierre que dejó como la única vía de salida para todo el barrio a la calle Escultor Sebastián Miranda, hacia la calle Cabrales.

Un punto crítico en ese acceso es, según la portavoz municipal del PSOE, el paso de peatones que comunica la Plaza Mayor con el paseo del Muro, que carece de semáforo y que "es un paso de peatones muy transitado durante todo el año, pero sobre todo en periodo estival, donde la afluencia de peatones es constante y eso dificulta mucho esa salida del barrio de Cimadevilla".

Mojinos Escozíos

Carmen Eva Pérez añadió que "parece que la falta de previsión, o la intención –porque es aquí donde tenemos las dudas– es aún mayor, porque se programan conciertos como el del 10 de agosto de los Mojinos Escozíos en la Plaza Mayor que hacen que el aforo de la Plaza Mayor se vea rebasado por la grandísima afluencia de personas" y que considera que se podría haber programado en otro espacio de la ciudad "que no comprometiera, llevando hasta el colapso, esa salida del Barrio Alto".

En opinión de la concejala del PSOE, si no se eligió otro emplazamiento para ese concierto multitudinario fue "bajo nuestro punto de vista, porque las únicas cifras que preocupan al gobierno municipal son las que hablan de la mayor afluencia y el mayor número de casetas, el mayor número de terrazas, el mayor consumo y si estacionalizan y localizan toda la afluencia de personas en esta zona, algo caerá en el Paseo Gastro que ellos mismos han colocado. Es decir, es la forma que tiene de hacer esa profecía que se autocumple:colapsamos una zona y esa zona tiene más afluencia, más visitantes y más consumo".

Casetas del Paseo Gastro. / Marcos León

La edil echó en falta que no se hubiera prestado "mayor atención" a las necesidades de los "vecinos y vecinas, una parte de ellos no van de vacaciones y tienen que atender a sus situaciones cotidianas".La asociación vecinal del barrio y la federación de asociaciones de vecinos de Gijón ya habían criticado la instalación del Paseo Gastro en esa ubicación y el cierre de la calle Claudio Alvargonzález.

La coordinación entre concejalías

El PSOE va a plantear dos preguntas en la Comisión de Tráfico y Seguridad del Ayuntamiento de Gijón, que se celebrará el próximo 4 de septiembre: "si se establecieron medidas especiales de seguridad para el acceso y evacuación del barrio de Cimadevilla todo el tiempo que permaneció cerrada la circulación en la calle Claudio Alvargonzález, si estaban previstas medidas extraordinarias en las fechas en las que esta situación coincidió con la celebración de conciertos u otros eventos, si existió algún tipo de coordinación entre las concejalías de Turismo, de Tráfico y de Seguridad".

Incentivar el turismo sin que colapse el tráfico ni genere problemas de seguridad es clave para los socialistas para "permitir que Gijón siga siendo un ciudad acogedora para el turismo, que es lo que va a permitir que tengamos perspectivas de futuro".