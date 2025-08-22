"Rincones y Recovecos" toma Gijón con 26 espectáculos

La octava edición del Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular "Rincones y recovecos" vuelve a Gijón con una novedad principal: utilizar la ciudad y sus rincones como escenarios. "Vamos a presentar la inauguración en el centro de Gijón, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura. Encontramos un recoveco bonito del centro de Gijón, y será en la Ciudadela, un sitio precioso y que muy poca gente conoce", destacó el coordinador del evento, Sergio Gayol, en la presentación del certamen en la Laboral Ciudad de la Cultura.

Esta muestra artística con 26 espectáculos –que cuenta con compañías de Asturias, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Navarra y Valencia– tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en once espacios diferentes de la Laboral Ciudad de la Cultura, como en el espacio de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias (ESAD) o el Patio Barroco, además del espacio en la Ciudadela. "Desde hace años, la consejería de Cultura tiene una apuesta muy clara a través de líneas de ayudas técnicas que están permitiendo que este año se invierta más en las ayudas a festivales en toda la comunidad autónoma, especialmente en zonas no urbanas y que son una muestras de un momento importante en el sector", dijo en la presentación del certamen el presidente de Divertia y concejal no adscrito, Oliver Suárez, tras especificar que este certamen es "uno de los festivales privados más importantes que hay en el ámbito de las artes escénicas asturianas".

"Rincones y recovecos" arrancará el jueves 18 de septiembre, a las 19.00 horas, con la inauguración del certamen en la Ciudadela, y a continuación, la compañía asturiana Teatro del Cuervo, representará la obra para todos los públicos "Justina y Jacinta", un espectáculo gratuito. El viernes habrá citas artísticas y diferentes actividades desde las 17.30 hasta las 21.00 horas, y el sábado de 11.30 a 21.30 horas. El viernes abrirá el certamen con el estreno de "Lanterne, la linterna mágica", de la compañía navarra "Pájaros Pintados" en la Carpa Francis, un espacio donde el sábado también habrá un espectáculo de cuentos y pompas de la compañía asturiana "Pompas y Pompones", titulado "Cuentos del Jabón".

Otra novedad en esta edición, es la creación del programa "Recovecos Insólitos", una forma de "crear sinergias con otras comunidades autónomas", según explicó Gayo, donde se interpretarán cuatro obras y el público podrá elegir a su favorita, quien representará a Asturias en la próxima edición del Festival Escenario Insólito de la Rioja. Por otro lado, este fetival incluye una actuación del bailarín malagueño, Fernando Hurtado, titulada "Cuerpos en tránsito", una muestra representativa que fusiona el espacio patrimonial con el movimiento del cuerpo.

El precio de las citas está entre los 4 y los 15 euros, y de 30 euros los espectáculos con cena. Aun así, el programa cuenta con más actividades gratuitas. La venta de entradas ya está abierta y pueden ser adquiridas en la recepción de la Laboral, el centro de Información Turística de Asturias de Oviedo y a través de la web de la Laboral.