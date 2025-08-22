San Bartolomé viste Vega de fiesta durante este fin de semana

Las fiestas de San Bartolomé llegan hoy al lugar, anunciadas por los voladores que se lanzarán hoy a las 13.00h. A partir de ahí, la celebración continuará hasta el "Día Grande", que es el domingo. Y es que las actividades para toda la familia comienzan desde hoy, pues a las 16.00h habrá una exhibición canina y una charla para los más pequeños para enseñar cómo hay que tratar a los animales, de la mano de Yes We Can. A las 16.45h habrá una sesión de juegos infantiles de la mano de la Asociación Súbete a mi Tren. Para las 18.00h está programada la exhibición multidisciplinaria de la Guardia Civil. A las 19.00h, como todos los años, será la misa en honor a los difuntos de la parroquia, para después escuchar el pregón a las 21.30h y, finalmente, disfrutar de la primera verbena amenizada por Jorge Menéndez y DJ JSanchezz.

Mañana, sábado 23, es el "Día del Pulpo", que comienza a las 12.30h con la sesión vermouth amenizada por bailes tradicionales a cargo del grupo la Cruz de Ceares, gaita y tambor y, posteriormente, actuación del Duo Nueva Onda. A las 15.00h comienza oficialmente la jornada del pulpo con los maestros pulpeiros Manuel y Rocío, que añadirán al cefalópodo lacón, cachelos y pimientos del padrón de la cocina propia. A las 17.00h será la llegada de la ruta motera con exhibición de las motos a cargo de Los Fartones del Camín y a las 18.30h la exhibición de coches clásicos. Finalmente, a las 20.00h comenzará la verbena con amenizada por Grupo Saoco hasta las 22.00h, que tomará el relevo el Duo Brass y DJ JSanchezz.

Las fiestas acaban con el "Día Grande" el domingo 24 con la alborada a las 9.00h. Para las 12.00h está programada la misa en honor a San Bartolomé y, después, la procesión. Tras la misa y la procesión, comenzará la sesión vermouth a las 13.00h de la mano de Pepo K-Libre, que se encargará de amenizar el ambiente. Uno de los momentos más esperados es, sin duda alguna, la fiesta de la espuma, que se dará a las 17.30h. Finalmente, a las 19.00h será la entrega en la barraca del bollo y de la botella de vino a los socios de la fiesta y a las 21.00h comienza la última verbena, amenizada por el Duo K-Libre y el DJ JSanchezz. A las 23.55h será la fiesta de la luz con bengalas, que continuará hasta las 00.10h, momento en el que continuará la música y diversión con la verbena.