Somió se solidariza con Ruanda: "La gente nos está ayudando muchísimo"

La finca "Villa María" de Somió se convirtió ayer en el escenario de la solidaridad con la celebración de un cóctel benéfico a favor de la escuela infantil "Inshuti", ubicada en Kibuye, Ruanda. Este evento, que ya celebra su cuarta edición, reunió a decenas de asistentes con un objetivo común: recaudar fondos para uno de los proyectos educativos y sociales más inspiradores con sello asturiano. "Es un momento ideal ara recaudar fondos, para conocer gente nueva y que nos conozcan", aseguraron las organizadoras.

La iniciativa nació en 2016 de la mano de Ángela Huergo, gijonesa y directora del programa, quien dio sus primeros pasos en esta labor educativa con tan solo 20 alumnos en un entorno rural marcado por la pobreza extrema. Nueve años después, "Inshuti" acoge a 190 niños, cuenta con una clase de educación especial, un club de fútbol con 140 integrantes, y desarrolla programas de formación para madres adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad. "Muchas de ellas han abandonado los estudios y no saben qué hacer con sus vidas. Les ofrecemos talleres de costura, peluquería o alfabetización, para que puedan empezar de nuevo", explicó Huergo.

María Luz García, junto al puesto de bolsos hechos por mujeres del proyecto. / J.A.C

El cóctel, además de ser una velada de encuentro y difusión del proyecto, incluyó una rifa solidaria con la colaboración de entidades como DIPREX, Picofino, el Real Club de Tenis Gijón y el maestro quesero Aitor Vega. Además, durante la jornada se ofrecieron a la venta productos elaborados por las propias mujeres del proyecto, como bolsos, llaveros, pendientes, collares y artesanía textil. "La gente nos está ayudando muchísimo, son muy generosos", añadió Huergo.

Por su parte, María Luz García, colaboradora del proyecto y docente, destacó la importancia de este tipo de encuentros: "Todo lo que recaudamos va directamente al proyecto. Nos financiamos de forma autónoma, llevamos nuestros materiales y trabajamos desde dentro para preparar a los niños para su paso a la escuela pública. Sin esta formación previa, muchos no podrían continuar sus estudios", explicó. El evento constituye una oportunidad para ampliar la red de "amigos y contribuyentes" al proyecto. Algo, que en palabras de García: "Siempre está bien, porque de eso vivimos", concluyó.

Aunque los organizadores aún no han podido concretar la cifra total recaudada, aseguran que el evento ha sido todo un éxito. "La gente de Gijón siempre responde. Y cada año somos más", señaló la fundadora, visiblemente emocionada. De este modo, se consolida la cita anual en Somió, donde la solidad entre países se transforma en oportunidades para mujeres y niños en Ruanda. "Esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más y que, con el tiempo, cada vez más personas se sumen a colaborar", concluyeron las organizadoras de esta cita.