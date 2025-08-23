El bloque ya construido de la ampliación del Hospital de Cabueñes tendrá mantenimiento: "La idea es retomar la obra en 2026"

Las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes continuarán paralizadas hasta, como poco, el 2026. Sin embargo, contarán con servicios de mantenimiento para evitar su deterioro. Así lo aseguró ayer, la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, que ayer visitó la sede de la Cocina Económica de Gijón y la residencia La Golondrina, dependiente también de la Asociación Gijonesa de Caridad. "El plan sigue siendo mantener los plazos establecidos", afirmó Saavedra.

La consejera acudió a las instalaciones para conocer de primera mano la labor que realiza la Asociación Gijonesa de Caridad, institución con más de 125 años de historia dedicada a atender a personas en situación de vulnerabilidad. El encargado de guiar a Saavedra por el recinto fue el presidente, Ignacio Blanco, quien aprovechó para recordar los diversos servicios que ofrece la Cocina Económica, más allá del comedor social. "Aquí atendemos a cientos de personas cada día. Además del comedor, contamos con recursos residenciales, clínicas dentales, talleres ocupacionales y alojamientos de emergencia", explicó.

No dudó tampoco, en transmitir a la administración autonómica una de sus principales demandas: el apoyo financiero al Centro de Desintoxicación San Vicente de Paúl. Un recurso que, según Blanco, "acoge entre 15 y 20 personas en proceso de deshabituación, funcionando 24 horas al día durante todo el año, sin recibir ningún tipo de financiación pública hasta ahora". En este sentido, solicitó "que la Consejería valore aportar una parte importante de esa financiación".

Por su parte, la consejera valoró públicamente el trabajo que realiza la asociación, destacando su papel en la lucha contra la exclusión social: "Aquí no solo se da comida, se da dignidad y se eliminan barreras y estigmas". Continuó expresando su intención de "seguir colaborando, especialmente en el ámbito de las adicciones y la salud mental, como con el centro San Vicente de Paúl", concluyó.

Por otro lado, Saavedra aprovechó para responder a cuestiones relacionadas con el futuro del Hospital de Cabueñes. Las obras de ampliación del centro hospitalario comenzaron el pasado 2022 y se interrumpieron a comienzos de año. En esta ocasión, desde el Principado se dijo que "se planea seguir con los plazos establecidos y la idea es retomar la obra en 2026". Mientras tanto, se han puesto en marcha medidas de mantenimiento para preservar lo ya construido y evitar que el paso del tiempo suponga un desgaste para el edificio que pueda dificultar la reanudación del proyecto. "Hay un encargo a la empresa pública Tragsatec, para hacer un levantamiento topográfico y estructural, además de un contrato de seguridad y mantenimiento para evitar el deterioro de lo ya construido", explicó la consejera de Salud.