Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón

Botellazos, gritos y dos heridos. Este fue el saldo que dejó una pelea a altas horas de la noche en la calle Rodríguez San Pedro. Los hechos ocurrieron sobre las 6.00 horas y obligaron a trasladarse hasta el Puerto Deportivo a cuatro patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia. Fueron los miembros de seguridad de un conocido local de la zona los que dieron la voz de aviso.

Todo se originó en el interior de la discoteca, donde dos jóvenes, en primer término, fueron desalojados después de estar molestando a la clientela. Tras una serie de avisos por parte del personal de seguridad, acabaron siendo expulsados al exterior.

Una vez fuera, estos dos individuos continuaron armando jaleo junto a la puerta del establecimiento, lo que llevó a otro grupo que caminaba por la acera contraria a encararse con ellos. La discusión fue subiendo de tono hasta que se iniciaron las hostilidades.

En pocos segundos, este segundo grupo más numeroso, acorraló a la pareja de amigos con ánimo de atacarles. Lo hicieron rápido y casi desde la lejanía. La peor parte se la llevó uno de los dos que recibió un botellazo en la cabeza dejándolo desmayado en el suelo.

Ahí fue y ante el riesgo de que la escalada de violencia ascendiera que los porteros de la discoteca más próxima, que previamente había expulsado a los agredidos, entraron a socorrerlos. Atendieron al joven tirado en el suelo y a su amigo, herido más leve, y llamaron a Policía Nacional y ambulancias que se personaron en el lugar en pocos minutos.

El agredido se despertó rápidamente. Con la ceja y el labio partido rechazó con vehemencia la atención de los sanitarios. También renunció a poner una denuncia a las personas que le habían provocado las lesiones y que huyeron del lugar en cuanto el personal de seguridad paró la reyerta. Por su propio pie y aun sangrando, ambos implicados en la pelea abandonaron el sitio, donde se habían congregado varias personas que estaban de fiesta en el entorno y a los que les sorprendió el tumulto.

Varios altercados durante el verano

En las últimas fechas se han vivido varios hechos que han requerido de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Precisamente, durante la Semana Grande y en la misma calle, una chica francesa de 19 años denunció una presunta agresión sexual, que desveló LA NUEVA ESPAÑA, por parte de un joven que llegó a estar encarcelado de forma preventiva, aunque tras el recurso de su defensa se encuentra en libertad a la espera del juicio.

Más reciente fue la detención de un hombre y una mujer, ambos de 25 años, en un bar de El Natahoyo tras una pelea y encararse a los agentes de la Policía Local. También fue muy sonado en redes sociales durante el mes de junio el enfrentamiento entre dos jóvenes que se lanzaron botellas del Árbol de la Sidra en la calle Claudio Alvargonzález. Poco después y junto al espigón de Fomento otro joven resultó herido tras otra pelea, en ese caso multitudinaria, que se originó de madrugada.