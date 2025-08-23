Contrueces pasa por caja para entrar al prao: "Era necesario"
La medida, que genera división, fue tomada por la comisión para poder mantener la cita
Miguel Martín
Las fiestas de Contrueces, una de las citas más esperadas en el calendario festivo popular de la ciudad, arrancaron ayer con una novedad importante: la implementación de una entrada simbólica de un euro, que también da derecho a los asistentes a participar en el sorteo de cuatro cestas valoradas en 350 euros. Esta decisión, que ha generado opiniones divididas entre los asistentes, no responde a un capricho organizativo, sino a una "necesidad económica" que ha puesto en jaque la viabilidad de la fiesta, tal y como indican desde la comisión. El recinto de las celebraciones está vallado y se ha instalado un sistema de seguridad para controlar la entrada de los asistentes.
A pesar de que la medida ha generado opiniones divididas, muchos consideran que el pequeño costo es un mal necesario para mantener viva la celebración. "Creo que está bien, al final es solo un euro y así mantenemos las fiestas del barrio", comentó Begoña González, vecina de Contrueces. Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por todos. Juan Rubiera, vecino que ha vivido toda su vida en el barrio, no recibió bien la noticia. "A mí me molesta un poco, para qué engañarnos, soy de aquí de toda la vida y me molesta pagar por venir a mis fiestas". Para él, la tradición debería seguir siendo accesible para todos sin necesidad de un pago, especialmente cuando muchos han asistido a las fiestas durante tantos años
Por otro lado, Tomás Valdés, ve la medida con buenos ojos, sobre todo para garantizar el ambiente familiar y evitar posibles altercados. "Me parece una buena idea, además así también disuades un poco a la gente que viene a molestar", dijo dentro del recinto festivo. La seguridad y el control de acceso están bien para "mantener el orden y que las fiestas se desarrollen en un ambiente adecuado para todos" , añadió.
A pesar de las diferencias de opinión, las festividades ya están en marcha. Ayer, un carnaval de verano abrió las celebraciones, recorriendo el parque de Los Pericones con una charanga, después se celebró un concurso de disfraces. La jornada culminó con el pregón inaugural a cargo del profesor Estrada y una animada verbena con el grupo "Waykas" y el DJ Dani Veites.
Hoy, las actividades seguirán con concursos, una chocolatada popular, y a partir de la medianoche, los esperados fuegos artificiales. En la verbena, el "Grupo Beatriz" y el DJ Dani Veites serán los encargados de poner música hasta altas horas de la madrugada. A pesar de los ajustes necesarios para seguir celebrando las fiestas de Contrueces, la comunidad sigue comprometida con la tradición y con la idea de que, aunque las circunstancias cambien, el espíritu festivo del barrio sigue siendo lo más importante.
