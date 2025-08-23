Se cumplen 125 años de la muerte del gijonés Casimiro Velasco, que da nombre a una calle de la ciudad: esta es su historia

Casimiro Velasco Heredia (Gijón, 1838-1900) da nombre a una céntrica calle de la ciudad , la que une Capua con el paseo de Begoña―. Lo hace desde el 21 de febrero de 1906, a los seis años de su muerte. Antes era la calle de La Magdalena y eso, nos aclara Julio Somoza en "Cosiquines de la mio quintana" (1884), porque en ese paraje poseía terrenos "Perico la Magdalena", así llamado por ser natural de La Magdalena (Castiello de Bernueces), frente al actual campo de golf de El Tragamón. Hagamos caso al primer cronista oficial de Gijón porque Somoza vivió y murió en el número 26 de esa calle primero La Magdalena y luego Casimiro Velasco.

Casimiro Velasco Heredia ―empresario, concejal en el Ayuntamiento de Gijón, miembro del Crédito Industrial Gijonés, vice-cónsul de Chile en Gijón y miembro del Sindicato de Puerto del Musel ―fue fundador de la Azucarera Asturiana en Veriña, también de una sociedad naval de nombre "La Salvadora", y escribió sobre agricultura y sobre temas portuarios. Casimiro Velasco estudió en el Instituto de Jovellanos y luego en el Ushaw College en Durham (en el noreste de Reino Unido), un colegio fundado en el año 1568. En Gijón trabajó en el negocio de su padre Tomás Velasco Alteavaro y más tarde en los ferrocarriles de Italia para regresar a la villa de Jovellanos. Por tanto dominaba el inglés y el italiano, y es posible que el francés y el alemán porque viajó en varias ocasiones a esos países.

La calle dedicada a su figura en el cruce con Capua. / LNE

Nos acercamos a la parte más cercana del árbol genealógico del gijonés Casimiro Velasco Heredia, ahora que se cumplen 125 años de su muerte. Comenzamos por Manuel Velasco y Baltasara Alteavaro, de Logroño ambos. De su matrimonio nace en Logroño el ya mencionado Tomás Velasco Alteavaro que se casa con Perpetua Heredia Escolar natural de Rabanera de Cameros.

El matrimonio se traslada a Gijón, Perpetua fallece en 1864 y Tomás Velasco en el año 1892. Del matrimonio habían nacido Ana María, Elena, Prudencia, Eulogia, Leonor, Ruperto, Manuel, Vicente y, el menor, nuestro protagonista Casimiro Velasco Heredia. Un hermano, Ruperto Velasco (Gijón, 1843-1914), fue otro gijonés que está en el callejero en este caso en el barrio de El Carmen, y curiosamente Ruperto se casó con Mercedes Díaz Cifuentes hermana de María Díaz Cifuentes, esposa de Casimiro.

Casimiro Velasco Heredia y María Díaz Cifuentes tuvieron siete hijos: Consuelo, Rosita, Dionisio, Guadalupe, María, José y Casimiro Velasco Díaz. El entierro de Casimiro Velasco Heredia, el martes 21 de agosto de 1900, hace ahora siglo y cuarto, fue en Gijón una gran manifestación de duelo.

La placa a Velasco, una de las más antiguas de la ciudad. / LNE

Desde su domicilio en el paseo de Begoña tuvo lugar la conducción del cadáver hasta el cementerio de Ceares. Portaron el ataúd a hombros ―hasta el exterior del colegio de los Jesuitas donde se "despidió el duelo"― cuatro empleados de la Azucarera de Veriña, de apellidos Rodríguez, Moriyón, Riera y Entrialgo. El último, Mauro Entrialgo Tuya, abuelo materno de quien esto escribe. A partir de ahí una carroza fúnebre llevó el cadáver hasta El Sucu seguido de una gran multitud. Al día siguiente se celebró un funeral en la iglesia de San Lorenzo.

El 27 de abril del año 2007 Casimiro Velasco entraba en la Casa Consistorial porque ese día un retrato suyo, obra de Evaristo Valle, pasaba a formar parte de la pinacoteca municipal. Ahí lo vemos, en la sala anexa al Salón de Recepciones. Valle lo pintó (óleo sobre lienzo, 100 x 88 cm.) en el año 1940, cuatro décadas después de la muerte del empresario.