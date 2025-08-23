"España en la Maleta" llega al teatro Jovellanos

El espectáculo musical "España en la Maleta" llegó ayer al teatro Jovellanos. Guionizado por Manuela Herrera y concebido como tributo al compositor Manuel de Falla, está producido por la Asociación Cultural MJH Diferencias Educativas y cuenta con la colaboración del CPM Teresa Berganza de Madrid. Inspirado en su entorno artísitico, el musical –en la imagen– ofreció una velada que evocó un viaje íntimo y vibrante por la memoria del compositor.