Fallece a los 63 años Xuan Fernández, naturalista y antiguo recuperador de aves de Gijón: "Lo daba todo"

Luto en el animalismo gijonés por el fallecimiento, a los 63 años de edad, de Xuan Fernández García, naturalista y experto en ornitología que, durante un buen tiempo, se encargó de atender y curar aves de forma voluntaria con la colaboración de otros profesionales y centros especializados. "Era una persona que lo daba todo, activista y altruista", recuerda su amigo Ignacio Alonso, que ensalza el conocimiento de Fernández en la materia. "Tenía más horas de campo que nadie, sabía muchísimo", señala.

Tras residir en La Calzada, Xuan Fernández vivió en la zona de la Campa Torres. Allí, en una finca, trataba a palomas, gaviotas o vencejos comunes. No le importaba desplazarse varias veces al día al parque de Bomberos de Roces para recoger las aves. En mayo de 2023, la plaza Mayor acogió una concentración de apoyo a Fernández tras la prohibición del Ayuntamiento, en el anterior mandato, de utilizar las instalaciones para esa recogida, como consecuencia de una denuncia del sindicato Usipa. "Xuan marcó el camino, que no quede su trabajo en el olvido", rezaba una de las pancartas.

En su juventud, Xuan Fernández acudía al embalse de San Andrés de los Tacones junto a otros compañeros. Lanzaban voladores para que las aves huyeran del lugar y no pudieran ser alcanzadas por los cazadores. "Estaba muy implicado en el mundo animal", subraya Ignacio Alonso sobre Fernández, que fue encargado general de la empresa Dragados. Especialista en puentes, también fue encargado en la obra de ampliación del Puerto de El Musel. Más allá del ámbito laboral, era muy inquieto. "Tallaba, dibujaba, trabajaba la piedra...", rememora Alonso sobre un ornitólogo "de vocación".