El festival "Molan los 90" llegará al Gijón Arena el 6 de diciembre

El Gijón Arena recibirá el próximo 6 de diciembre la primera edición del Festival "Molan los 90", tras la gira de este evento musical ya ha estado realizando por otras localidades de España donde ha sumado más de 40.000 asistentes.

El evento contará con actuaciones de artistas de la época, como "Cómplices", Tina Cousins, Chimo Bayo, Eva Martí, "Locomía", así como Ricky Vives y DJ Neil. Además, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de bailarinas en escena, recreando los ritmos que marcaron los años 90.

El festival comenzará a las nueve de la noche. La organización señala que "llegar a Gijón representa una maravilla y una oportunidad de compartir la experiencia con los fans asturianos", y espera conseguir un "lleno total".