Fontaciera extiende el mantel para vivir tres días a tope de folixa

Las fiestas de "San Roque" de Fontaciera han vuelto a llenar de alegría y tradición las calles esta localidad de la parroquia de La Pedrera. Este fin de semana, vecinos y visitantes se concentrarán en la carpa de los festejos para celebrar con entusiasmo unas festividades repletas de música, gastronomía y actividades para todos los gustos. Ayer, en un soleado y caluroso día, el prado ya vibró con el bullicio de los que disfrutan de la fiesta, y aún quedan por vivir muchas momentos más hasta el domingo, día en que finalizaran los festejos .

La jornada de ayer comenzó con el siempre popular menú Cachopo, y la respuesta de los asistentes no se hizo esperar. En apenas media hora ya se habían vendido más de treinta, lo que dejaba claro que las fiestas de Fontaciera arrancaban con fuerza. Tras llenar el estomago y recargar las pilas llegó el momento del baile con una verbena a los mandos del Dj Juan Carlos "Buda", que ofreciendo una mezcla de éxitos veraniegos que tuvo en pie a los más trasnochadores hasta altas horas de la madrugada.

Hoy los festejos se reanudaran con la concentración de coches clásicos a la una de la tarde, en donde los amantes del motor tendrán la oportunidad de admirar auténticas joyas de cuatro ruedas. A las 14.30 horas, los asistentes podrán elegir entre los suculentos menús de cachopo o callos para satisfacer su apetito con lo mejor de la gastronomía asturiana. No faltarán los juegos tradicionales a las 17.00 horas para el divertimento de los niños, y de los no tan niños. Por la noche, más concretamente a las nueve de la noche, la misa en la parroquia traerá un momento de calma y reflexión, antes de que, a las 23.00 horas, "Buda" regrese al escenario para animar la última noche de fiesta con sus canciones.

El domingo se pondrá el cierre a las festividades con la tradicional misa y procesión a la una de la tarde, un acto religioso que une a la parroquia antes de pasar a la siguiente cita gastronómica, la fabada asturiana de Pedro Gil. La jornada culminará con un toque de magia y humor gracias a Aldo Vidal, quien, a las cinco de la tarde hará las delicias de grandes y pequeños con su espectáculo único.

En definitiva, las fiestas de Fontaciera arrancaron ayer con mucho ritmo, pero por delante todavía quedan dos jornadas en los que se vivirán momentos de alegría, unión y comunidad y donde la gastronomía tendrá un papel protagonista.