Inauguración de la exposición "Horizontes"
La Fundación Alvargonzález inauguró ayer la exposición "Horizontes" de Carmen Mechón. Consiste en una serie de obras pintadas en acuarela que tratan de transmitir "más las sensaciones que la fiel imagen de los lugares" que inspiran a la artista. En la imagen, la exposición.
