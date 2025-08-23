La ingeniería gijonesa Icube ha entrado a formar parte del selecto grupo de empresas que han sido seleccionadas por la compañía pública Tragsatec para redactar proyectos y dirigir las obras de reconstrucción de buena parte de los destrozos causados por la dana que arrasó localidades, zonas agrícolas e infraestructuras de la comunidad valenciana y, en menor medida, de Castilla La Mancha en octubre de 2024. Los contratos de asistencia técnica a los que podrá optar esta ingeniería gijonesa suman 106 millones de euros, con la posibilidad de incrementar ese presupuesto hasta en un 20% con modificados.

Una ingeniería gijonesa, en la reconstrucción tras la dana

Las tareas de reconstrucción, con fondos europeos, han sido encargadas directamente a Tragsatec por el gobierno de España. La compañía pública, a su vez, lanzó una convocatoria para suscribir un acuerdo marco con ingenierías cualificadas, que a partir de ahí podrán presentar ofertas para las distintas actuaciones que vaya planteando la sociedad pública. Tragsatec contaba con poder acreditar hasta 200 ingenierías en esta convocatoria lanzada a nivel europeo.

El número final ha sido bastante más reducido, de 20 y 16 empresas respectivamente en los dos lotes en los que se van a dividir los contratos. Entre las seleccionadas para ambos lotes está Icube, empresa que nació en 2014 en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón pero que al crecer se trasladó al Polígono Industrial de Porceyo en abril, donde da empleo a entre 170 y 180 profesionales, en función de la carga de trabajo.

La directora de desarrollo de negocio de Icube, Elena Fernández Blanco, explica que han recibido esta semana la notificación de que había sido seleccionada para ambos lotes, tras un proceso de acreditación de 4 meses. La directiva señala que "es un hito para la empresa, porque es un contrato bastante grande. Tenemos la capacidad técnica, la experiencia y el equipo para poder hacerlo y transmitir nuestra confianza y el rigor técnico con el que hemos trabajado, además de la cuestión social de este contrato, que se busca ayudar a recuperarse a los afectados".

En uno de los lotes, para el que se han acreditado 20 empresas el importe de los contratos ascenderá a 82,21 millones de euros más un 20% de modificaciones. Este lote "está orientado a la reconstrucción y reparación de infraestructuras urbanas, infraestructuras hidráulicas, edificación y obra civil", apunta Elena Fernández. El segundo de los lotes, para el que se han acreditado 16 empresas, sumará contratos por 19,82 millones de euros más un 20% de modificaciones y "está enfocado a recuperar infraestructuras rurales y explotaciones agrarias".

Los trabajos que se contratan incluyen "la redacción de memorias y proyectos técnicos, las direcciones de obra de la reconstrucción de todas las zonas afectadas por la dana, el control y supervisión de calidad de los trabajos que acometan las empresas constructoras, elaboración de informes técnicos y estudios complementarios", explica Fernández. La duración del contrato es de dos años, a partir del próximo 1 de septiembre.

Amplia experiencia

Tragsatec desistió de contratar un tercer lote que también había licitado en esta misma convocatoria. La empresa pública será ahora la que defina las prioridades en los proyectos para reparar y reconstruir las estructuras dañadas en cada zona afectada, licitando los proyectos parciales correspondientes. Con amplia experiencia en proyectos de ingeniería civil, de edificación, ingeniería industrial, automatización, visión artificial y robótica, Icube cuenta entre sus clientes privados con ArcelorMittal y con General Dynamics.

Hace tres años la empresa empezó a realizar trabajos para el sector público. Además de las labores de ingeniería, la firma cuenta con un departamento para la ejecución de pequeñas obras. Entre ellas, las de reparación y mantenimiento de varios colegios gijoneses. Actualmente están haciendo estos trabajos en los colegios Antonio Machado, Miguel de Cervantes, Asturias y Pumarín. Con anterioridad también hicieron obras en los colegios Santa Olaya y Begoña. Ahora se puede embarcar en una tarea que ayudará a recuperar lo que la dana arrasó.