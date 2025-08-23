El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: "El mejor chigre del mundo"

Son muchas las generaciones de gijoneses que han pasado por sus puertas. Ya sea a tomar un culín de sidra o a deleitarse con algunos de sus platos más míticos, este restaurante ha sido todo un clásico gastronómico en la ciudad durante casi siete décadas.

Tristemente, y como muchos otros con anterioridad, el local cerrará sus puertas y aprovechando el verano son muchos los que han querido acercarse hasta la avenida Manuel Llaneza para un último adiós. Entre ellos el conocido periodista deportivo Juanma Castaño.

En su cuenta de Instagram, Castaño quiso inmortalizar una de sus últimas veladas para despedir "al mejor chigre del mundo", como remarcó junto a una serie de fotografías con los dueños y de alguno de los platos más míticos.

El restaurante no es otro que El Chaflán, una leyenda de Gijón que se despide. "No soy muy dado a este tipo de publicaciones, pero la ocasión lo merece. El próximo 14 de septiembre, El Chaflán (Gijón) ofrecerá su último servicio después de 68 años. En mi caso, son unos 30 como cliente, como amigo, como afortunado, como disfrutón", empieza diciendo Castaño, que dejó para el recuerdo alguno de los platos más conocidos.

"Sé perfectamente que no encontraré nunca un lugar igual. Nadie podrá abrir nada ni parecido. No habrá unas gambas al ajillo que se le acerquen, un espárrago relleno tan sublime, unos bocartes tan ricos, un solomillo tan particular o una carne a la piedra que me impregne como la del Chaflán", añade el periodista.

"Ayer, disfruté de mi última cena en un sitio en donde he sido feliz durante todos estos años con mis amigos, compañeros, familia y por supuesto con Víctor y los suyos. Ayer besé a su madre, Lucinda, con su mandil tan característico antes y después del último homenaje. A Lola, a Alejandro, y casi vi detrás de la barra a Ángel que desde el cielo puede estar muy orgulloso de cómo los suyos han continuado con el legado y el espíritu del Chaflán".

Para septiembre, El Chaflán servirá el último turno de comidas. Un momento emotivo que seguro tocará en el corazón a muchos gijoneses. "Hemos sido muy afortunados. Me emocioné al bajar las escaleras, al abrazar a Víctor, al despedirme de esa luz y ese olor tan característicos. Ojalá que el día 14 el aplauso se escuche en todos los rincones de Gijón. Viva el Chaflán, el mejor chigre de la tierra", culminó Castaño en su post de despedida.