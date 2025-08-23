Las "Noches Mágicas" de Gijón se abren paso en el Jardín Botánico Atlántico

La actividad, que combina fantasía, música y teatro, se prolongará hasta el 31 de agosto, con dos pases diarios

Un momento de las &quot;Noches Mágicas&quot; en el Jardín Botánico Atlántico.

Un momento de las "Noches Mágicas" en el Jardín Botánico Atlántico. / LNE

S. G.

El Jardín Botánico Atlántico de Gijón acogió este viernes la primera de sus "Noches Mágicas". Fantasía, música y teatro brotaron en el equipamiento, que albergó una velada que unió tradición y cultura y en la que hicieron aparición varios personajes mitológicos.

Uno de los personajes, durante la actividad.

Uno de los personajes, durante la actividad. / LNE

Numerosas familias disfrutaron de la actividad, organizada por Divertia y Factoría Norte y que se extenderá hasta el 31 de agosto con dos pases diarios, a las 22.00 y a las 23.30 horas.

