Las "Noches Mágicas" de Gijón se abren paso en el Jardín Botánico Atlántico
La actividad, que combina fantasía, música y teatro, se prolongará hasta el 31 de agosto, con dos pases diarios
S. G.
El Jardín Botánico Atlántico de Gijón acogió este viernes la primera de sus "Noches Mágicas". Fantasía, música y teatro brotaron en el equipamiento, que albergó una velada que unió tradición y cultura y en la que hicieron aparición varios personajes mitológicos.
Numerosas familias disfrutaron de la actividad, organizada por Divertia y Factoría Norte y que se extenderá hasta el 31 de agosto con dos pases diarios, a las 22.00 y a las 23.30 horas.
